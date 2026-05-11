Valdano se pronuncia sobre el fichaje de Mourinho: «Veo que se agotan las posibilidades…»

El Real Madrid ya busca entrenador después de una derrota en el Clásico del Camp Nou que acabó en alirón del Barcelona. José Mourinho lidera una lista de candidatos en la que también están Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri. Jorge Valdano, ex jugador, entrenador y director general de la entidad madridista, se ha pronunciado sobre el posible regreso del entrenador portugués al Bernabéu.

El Real Madrid dio por finalizada la temporada después de caer (2-0) en el Clásico de la Liga EA Sports que acabó con alirón del Barcelona. Los goles de Rashford y Ferran Torres en los primeros 20 minutos de partido mandaron a la lona a un conjunto blanco que tuvo que ver cómo su máximo rival levantaba el título de Liga en su presencia. Una vez finalizado el partido y a falta de tres jornadas para la finalización del campeonato, el conjunto blanco ya busca entrenador.

Y José Mourinho lidera la lista de candidatos para sentarse en el banquillo del Real Madrid. Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri también están dentro de una terna que lidera el entrenador portugués, que en los últimos días ha dejado claro que aún no ha hablado con la entidad blanca. Jorge Valdano se pronunció este domingo sobre el posible regreso del luso al Bernabéu.

Valdano y el fichaje de Mourinho

«Mourinho me decías que no lo veías, que para ti es una cuestión superada. Yo creo que ¿ya empiezas a verlo?», le preguntó Juanma Castaño en Movistar al ex director general del Real Madrid. «Empiezo a ver que se agotan las posibilidades y no me extrañaría que apareciera por aquí otra vez», respondió el argentino desde el césped del Camp Nou minutos antes de empezar el Clásico.

«Veo que se agotan las posibilidades… No me extrañaría que apareciera por aquí otra vez Mourinho». 🗣️ Valdano valora la posibilidad de que Mourinho vuelva a dirigir al Real Madrid.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sxCdkiABYP — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

«El Madrid no es el mismo, Mourinho tampoco es el mismo. Recuerdo la alineación del Real Madrid aquellos días: era Casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe y Marcelo, Xabi Alonso, Khedira, Özil, Ronaldo, Di María y Benzema. Era impresionante, una de las mejores alineaciones de la historia del Real Madrid. Ahora, también es cierto, ante uno de los mejores Barça de la historia. Ahora el Barcelona no es para tanto, pero el Real Madrid está muy lejos de aquella alineación. Y Mourinho hace mucho que no gana», dijo Jorge Valdano sobre el posible fichaje de José Mourinho.

Desde Portugal también citaron a José Mourinho después de la victoria del Barcelona en el Clásico. «El Real Madrid es un incendio que Mourinho tiene que apagar», dijo el diario A Bola después de la derrota del conjunto blanco que acabó en aliró de su máximo rival. Mientras tanto, el técnico luso dejó claro en rueda de prensa que aún no ha hablado con nadie en el Real Madrid.

«Se sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo huyendo de eso, sinceramente. No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club. En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie. No tuve ningún contacto con el Real Madrid y hasta el último partido de liga contra el Estoril (el sábado 16 de mayo) no tendré ninguno», dejó claro en rueda de prensa.