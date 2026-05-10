Tebas ‘superstar’: presencia el Clásico junto a Laporta en el palco y entrega la Liga al Barcelona

Javier Tebas fue la súper estrella del Clásico en el Camp Nou. El presidente de la Liga fue el invitado sorpresa del Barcelona y este cumplió con las expectativas. Presenció el partido desde el palco junto a Rafael Louzán y Joan Laporta y, al terminar, tras la victoria del Barça por 2-0, felicitó a todos los jugadores del equipo blaugrana y le entregó el trofeo a su capitán, Ronald Araujo.

El ejecutivo estuvo muy presente en la fiesta culé, cuando nunca había formado parte de este tipo de festejos durante su mandato. Que el presidente de la Liga reconozca al campeón entregándole el título sobre el césped es algo inédito en la era Tebas. Fueron él y Louzán, presidente de la Federación, quienes brindaron al defensa uruguayo la copa en plena celebración del Barcelona.

Tebas, que no ha tenido ni una sóla muestra de aprecio hacia el Real Madrid en los últimos años pese a ser la gran potencia de su Liga, ha dedicado todo su cariño al Barça en la noche que conquistó su 29º título doméstico. La del presidente de la Liga fue una de las caras que pasarán a la historia tras esta temporada, al estar metido de lleno en la celebración culé y pasar el título a manos de Araujo junto a Louzán, sujetándolo cada presidente de un asa.

Además, utilizó sus redes sociales para felicitar extensamente al Barça y en catalán: «Han construido un equipo valiente, intenso y reconocible. Con talento joven, ambición y una idea de juego muy clara, están construyendo entre todos un proyecto muy sólido. Han conquistado con autoridad y mérito la mejor liga del mundo. Enhorabuena al cuerpo técnico, jugadores, directivos y aficionados del Barcelona por este título».