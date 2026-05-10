El Barcelona ya es campeón de Liga por 29.ª vez en su historia después de ganarle al Real Madrid en el Clásico disputado en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick se ha proclamado campeón este domingo por la noche tras cantar el alirón ante el eterno rival por primera vez en la historia. Es la segunda Liga consecutiva del equipo culé con el técnico alemán en el banquillo y la tercera en los últimos cuatro años para la entidad catalana.

Ya tiene 29 Ligas el Barcelona y está a siete del Real Madrid, el club con más títulos de Liga en España (36). Y eso que el club azulgrana es la entidad que más títulos ha levantado en los últimos 20 años. Desde la campaña 2008/2009, el Barça ha ganado con esta 11 Ligas por cinco del Real Madrid y dos del Atlético de Madrid. Una gran diferencia.

Dos Ligas consecutivas lleva Hansi Flick con el Barcelona y tres en los últimos cuatro años ha ganado el equipo azulgrana. En 2018 y 2019 fueron las dos últimas Ligas consecutivas de este Barça, que desde la llegada del técnico germano es otro. Le ha cambiado la cara y ha demostrado ser el mejor fichaje de Joan Laporta.

Un campeón más que justo este Barcelona que gana esta Liga a falta de tres jornadas. Lo hace tras cosechar once victorias consecutivas, una racha impresionante que marca su gran regularidad, la que ha tenido durante todo el año. Desde marzo de 2016, hace diez años, no sumaba una racha de esta magnitud. Aquellas fueron 12 consecutivas con Luis Enrique en el banquillo culé.

El Barcelona es el campeón de la regularidad

Con 91 puntos ya es campeón el Barcelona y con opciones de sumar 100 si gana todo lo que le queda. Solamente ha tropezado este curso en cinco ocasiones con un empate y cuatro derrotas, mostrando en la gran mayoría de partidos su gran superioridad. Suma 89 goles a favor, soñando también con las 100 dianas a final de temporada y con solamente 30 encajados.

Desde el 16 de febrero no pierde el Barcelona en Liga. Aquella derrota en Gerona fue el último tropiezo de un equipo que ha puesto el turbo y fue a por la Liga con todo. Y eso que no empezó bien la campaña para los de Hansi Flick. El empate en Vallecas, la goleada sufrida en Sevilla y la derrota en el Clásico en el Bernabéu supuso que el liderato se le escapase en un inicio que auguraba una Liga blanca.

Tras la derrota en campo del Real Madrid, el equipo azulgrana sumó nueve victorias consecutivas para recuperar y afianzarse en el liderato, con el regreso al Camp Nou y ganándole la Supercopa de España por el camino a los blancos.

El Barcelona ha sido intratable en esta Liga

Ya en 2026, las derrotas en Anoeta y Montilivi le regalaron el liderato a los de Arbeloa, pero fue un espejismo. El Barcelona ha vuelto a sumar otra racha impresionante de victorias y los pinchazos madridistas han provocado que la distancia se escape en muchísimos puntos.

Hansi Flick es el gran artífice de este Barcelona, pero el gran nombre dentro del césped es el de Lamine Yamal. La gran estrella culé no podrá terminar esta Liga jugando y maravillando, pero ha sido el hombre más decisivo del curso para el campeón. Ha sido su año más goleador con 16 dianas en el campeonato liguero y sus goles casi siempre han sido determinantes. Sin él, la historia seguro habría sido otra.

Lewandowski y Ferran Torres se repartieron durante todo el año momentos de importancia en la delantera, y las lesiones lastraron durante partes del curso a jugadores importantes como Raphinha, Pedri o De Jong. Aunque también han sido piezas fundamentales.

Los fichajes de Joan García en la portería el pasado verano y Cancelo en defensa durante el mercado de invierno le han dado al equipo culé un salto tremendo de competitividad. Joan ha sido uno de los mejores porteros de la Liga y el lateral portugués ha mostrado un nivel de clase mundial.

La defensa del Barcelona sin Iñigo Martínez dio un paso atrás esta temporada e hizo aguas durante muchos momentos del curso. Pero los datos dicen otra cosa, porque los de Flick son el equipo menos goleado. Eric García ha sido una pieza determinante en ese esquema, haciendo de pivote, central o lateral derecho. Y la pareja que ha terminado jugando y ganando esta Liga es la formada por Cubarsí y Gerard Martín. Flick ha logrado montar un equipo por encima de individualidades y ha ganado una Liga más que merecida.