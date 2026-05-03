Flick se queda sin excusas para ver al Real Madrid: se cancela el show del Mago Pop en Barcelona

Hansi Flick se quedará sin ver al Mago Pop. Al entrenador alemán se le ha liberado la agenda y podrá ver al Real Madrid. Tras la victoria del Barcelona en El Sadar, el preparador culé aseguró que no vería el Espanyol-Real Madrid porque tenía un compromiso con su mujer. «Tengo entradas para ver el espectáculo del Mago Pop. Creo que es el último día del show. Iré con mi mujer», señaló. Pero el espectáculo se ha cancelado por un problema técnico.

Antonio Díaz, el Mago Pop, tenía programada una última función este domingo 3 de mayo en el Teatro Victoria en la Gran Vía de Barcelona. Era la última de la temporada de Nada es imposible. Con este espectáculo, el mago más taquillero a nivel mundial, que ha roto récords en Broadway, bajaba el telón con tres shows en Barcelona.

Un problema técnico de fuerza mayor le ha obligado a cancelar el tercero y último, por lo que Flick se quedará sin ver al Mago Pop este domingo. Tendrá que esperar hasta el mes de octubre, fecha en la que Antonio Díaz volverá a la Ciudad Condal, donde estará desde el 14 de octubre al 8 de noviembre. El técnico alemán tendrá que cambiar de planes, ya que el del teatro se ha cancelado.

A las 21:00 horas se juega el Espanyol-Real Madrid que podría dar el título al Barcelona. Después de la victoria en El Sadar, si los blancos no ganan al conjunto perico el cuadro azulgrana será campeón de Liga por segundo año consecutivo. Cuando le preguntaron a Flick por el alirón en la rueda de prensa de El Sadar, dijo que no lo vería porque tenía entradas para ir a ver el espectáculo del Mago Pop con su mujer, que era a la misma hora que el partido del cuadro madridista. Con esta última función cancelada, el técnico del Barça se ha quedado sin excusas para no ver el partido del eterno rival.