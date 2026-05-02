Flick ironiza sobre el alirón: «No veré el partido del Real Madrid, quizás vaya a ver al ‘Mago Pop’»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de El Sadar tras la importantísima victoria del Barcelona ante Osasuna (1-2) que le deja muy cerca de ser campeón de Liga. El técnico alemán analizó los tres puntos y está deseoso por poder celebrar su segunda Liga como entrenador culé.

«Gran victoria esta noche, queríamos ganar este partido pero fue duro. La segunda parte fue mejor», señaló Hansi Flick en sus primeras declaraciones ante los medios tras ganar a Osasuna.

«No veré al Real Madrid, eso seguro. No es para mí. Si pasa cualquier cosa, me lo dirán en nuestro grupo de WhatsApp», comentó el entrenador del Barcelona sobre el partido de este domingo donde el equipo culé puede ser campeón sin jugar.

Flick sobre el alirón: «Quizás mañana, quizás la próxima semana… todavía no somos campeones. Tenemos que esperar. Todos quieren ganar el título la semana que viene».

«No nos sentimos campeones. Debemos esperar… mañana o la semana que viene. Nuestro trabajo está hecho. Hemos defendido bien contra un rival fuerte», repitió Hansi Flick ante la prensa.

Sobre las dificultadores respecto a las lesiones: «Lo más difícil ha sido gestionar todas las lesiones. Es algo que debemos mejorar la temporada que viene. Hemos mejorado, se ha evolucionado mucho. Hay que ser positivos con este equipo joven de cara al futuro».

Hansi Flick es optimista de cara al futuro: «Esto es el inicio de un proyecto. Queremos seguir». «A lo mejor mañana voy a ver el Mago Pop», ironizó el entrenador blaugrana en rueda de prensa.