Osasuna – Barcelona hoy, en directo: alineación confirmada y última hora de la Liga
El Barcelona podría ser campeón si gana su partido y el Real Madrid pierde
Osasuna sigue soñando con Europa y buscará dar la sopresa
Olivia Rodrigo será la protagonista en la camiseta del Barcelona en el Clásico
El Barcelona roza con los dedos ganar la Liga. Los de Hansi Flick viajan este sábado a Pamplona con la idea de vencer a Osasuna para así tener el campeonato en sus manos, a expensas de lo que ocurra en el Espanyol-Real Madrid que se disputará el domingo a la misma hora. Las cuentas para el Barça son claras y este fin de semana podría ponerse punto y final a una historia que vuelve a estar de cara para el conjunto culé.
El Barcelona es líder con once puntos de ventaja sobre los de Álvaro Arbeloa (85 puntos en 33 jornadas) y necesita cinco más para proclamarse campeón. Si gana y el conjunto blanco no lo hace, volverá a levantar el trofeo de la liga por segunda temporada consecutiva. El encuentro es complicado para los azulgrana, en el escenario de la primera derrota de Flick como técnico del Barça, ya que su equipo perdió 4-2 en la temporada pasada. Ante los navarros, Flick no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen.
Osasuna recibe al Barcelona con la moral por las nubes tras su agónica victoria en el último minuto frente al Sevilla. Un triunfo que no solo reforzó la confianza del vestuario, sino que mantiene intactas sus aspiraciones europeas cuando restan cinco jornadas para el final. Los navarros se aferran a su fortaleza como local: es el quinto mejor equipo en casa esta temporada, un dato que complica el panorama para el Barcelona y alimenta aún más las esperanzas de los rojillos.
«No creo que vengan despistados con el clásico; además, el año pasado aquí se les complicó. Mañana vendrán con todo y van a querer ganar”, advirtió el técnico local, el italiano Alessio Lisci. La mala noticia es la baja de Víctor Muñoz por una lesión muscular, lo que obligará a Lisci a reajustar el esquema ofensivo.
Osasuna – Barcelona, en directo:
Lamine Yamal, la gran ausencia
Esta noche será el segundo partido del Barcelona desde que se lesionó Lamine Yamal ante el Celta. Los de Hansi Flick vencieron 0-2 en Getafe y el alemán transmitió tranquilidad de su estado de cara al Mundial con España: «Estamos en contacto con los médicos de la selección y evoluciona bien. Lo veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo y es lo que él quiere».
Flick se resiste a sentirse campeón
El técnico alemán analizó en rueda de prensa las opciones de ganar la Liga este fin de semana, pero Flick no quiere pensar en ello: «Solo tenemos este partido en la cabeza, vamos a jugar contra un equipo con mucha experiencia, con un gran delantero como Budimir, con un gran equipo y un entorno fantástico. Tenemos que jugar al nivel del Getafe. Espero aprovechar los espacios. No quiero hablar de otros partidos que queden por delante».
Las cuentas para que el Barcelona sea campeón de Liga
El Barcelona podría proclamarse campeón de Liga este fin de semana si ocurren dos resultados. Primero, los de Hansi Flick necesitan sí o sí ganar esta noche a Osasuna. Si lo consiguen y el Real Madrid pierde este domingo ante el Espanyol, el Barça será automáticamente campeón.
En caso de que no ocurra, el Barcelona tendría que ganar el Clásico el próximo domingo. Es decir, hay posibilidad de un hipotético pasillo o alirón ante el Real Madrid.
Las novedades de Osasuna
Después del partido la pasada jornada contra el Sevilla, Osasuna ha cambiado su once titular metiendo a Raúl Moro, Torró y Moi Gómez.
Alineación de Osasuna
Alessio Liscia apostó por el siguiente once contra el Barcelona: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro; y Budimir.
Las novedades del Barcelona
La gran novedad en la defensa del Barcelona para medirse a Osasuna es la de Eric García como lateral derecho por la sanción a Koundé. En el resto de posiciones no hay sorpresas en la alineación del Barcelona. Cubarsí y Gerard Martín son los laterales. Cancelo jugará de lateral izquierdo. Lewandowski y Roony, de nuevo titulares en el ataque.
Alineación del Barcelona
Este es el once de Hansi Flick en El Sadar: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermín; Lewandowski.
¡Bienvenidos!
¡¡MUUUUUUUUUUUY BUENAS TARDES!! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 34 de Liga con el Osasuna-Barcelona. Esta noche, los de Hansi Flick buscarán la victoria que podría darles el campeonato, aunque no depende solamente de ellos…¡comenzamos!
Lisci habla antes del Osasuna-Barcelona
El entrenador de Osasuna ha analizado el partido a menos de una hora de comenzar: «Queremos competir y hacer daño al Barcelona. Habrá dos partidos, uno hasta el 70 y otro del 70 al final. Los cambios serán clave».
«Moro es el mejor cambio por Víctor Muñoz para atacar en profundidad contra el Barcelona. Aimar y Moi Gómez lo hacen bien cuando entran. Nos puede dar alguna conducción para romper la línea del Barcelona. Intentaremos ganarles, a ver si somos capaces».