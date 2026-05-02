Osasuna – Barcelona hoy, en directo: alineación confirmada y última hora de la Liga

El Barcelona roza con los dedos ganar la Liga. Los de Hansi Flick viajan este sábado a Pamplona con la idea de vencer a Osasuna para así tener el campeonato en sus manos, a expensas de lo que ocurra en el Espanyol-Real Madrid que se disputará el domingo a la misma hora. Las cuentas para el Barça son claras y este fin de semana podría ponerse punto y final a una historia que vuelve a estar de cara para el conjunto culé.

El Barcelona es líder con once puntos de ventaja sobre los de Álvaro Arbeloa (85 puntos en 33 jornadas) y necesita cinco más para proclamarse campeón. Si gana y el conjunto blanco no lo hace, volverá a levantar el trofeo de la liga por segunda temporada consecutiva. El encuentro es complicado para los azulgrana, en el escenario de la primera derrota de Flick como técnico del Barça, ya que su equipo perdió 4-2 en la temporada pasada. Ante los navarros, Flick no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen.

Osasuna recibe al Barcelona con la moral por las nubes tras su agónica victoria en el último minuto frente al Sevilla. Un triunfo que no solo reforzó la confianza del vestuario, sino que mantiene intactas sus aspiraciones europeas cuando restan cinco jornadas para el final. Los navarros se aferran a su fortaleza como local: es el quinto mejor equipo en casa esta temporada, un dato que complica el panorama para el Barcelona y alimenta aún más las esperanzas de los rojillos.

«No creo que vengan despistados con el clásico; además, el año pasado aquí se les complicó. Mañana vendrán con todo y van a querer ganar”, advirtió el técnico local, el italiano Alessio Lisci. La mala noticia es la baja de Víctor Muñoz por una lesión muscular, lo que obligará a Lisci a reajustar el esquema ofensivo.

Osasuna – Barcelona, en directo: