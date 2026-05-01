Flick se centra en Osasuna y no quiere hablar del alirón: «Hay que ganar este partido primero»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del duelo de Liga ante Osasuna en El Sadar. El Barcelona podría ser campeón de Liga este fin de semana si gana a los rojillos y el Real Madrid no hace lo propio en campo del Espanyol.

«Solo tenemos este partido en la cabeza, vamos a jugar contra un equipo con mucha experiencia, con un gran delantero como Budimir, con un gran equipo y un entorno fantástico. Tenemos que jugar al nivel del Getafe. Espero aprovechar los espacios. No quiero hablar de otros partidos que queden por delante», comenzó declarando Hansi Flick en rueda de prensa.

«Primero hay que ganar este partido, eso es que habremos hecho bien las cosas en este encuentro», dijo el entrenador del Barcelona sin pensar en cuentas para ganar la Liga.

Sobre Raphinha y su recuperación: «Rapha es uno de los jugadores que da al cien por cien en el campo, en los entrenamientos. Su mentalidad y actitud son siempre lo mismo. Ha sufrido estos días, es importante que esté de vuelta. Viajará con nosotros y veremos luego que pasa. Es importante porque es uno de los capitanes y una persona positiva para el grupo».

Sobre Bernal y Christensen: «De Andreas no estoy seguro irá paso a paso. Bernal viajará y podría tener algunos minutos».

Flick analiza la actualidad del Barcelona

«No quiero malgastar mi tiempo en cosas referentes al arbitraje, no voy a pensar en lo que ha ocurrido», dijo Flick tras ser preguntado por los polémicos penaltis señalados en las semifinales de la Champions.

Sobre el estado de Lamine Yamal: «Estamos en contacto con los médicos de la selección y evoluciona bien. Lo veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo y es lo que él quiere».

«Al cien por cien que podemos competir con estos equipos», señaló Flick sobre el nivel mostrado por PSG y Bayern de Múnich en esta Champions.

«Nos centramos solo en el siguiente partido, obviamente queremos ganar todos los partidos, no se me dan muy bien los números, pero queremos ganar todos los partidos. Nuestro objetivo es jugar al mejor nivel y aprender de los errores. Estoy contento con lo que veo en las sesiones, veo un entorno positivo. La situación es muy positiva actuamente», analizó el técnico alemán ante la prensa.

Sobre Lewandowski y su futuro: «Claro que hemos hablado, pero al final es algo que queda entre nosotros dos. Nos centramos en los cinco partidos y luego hablaremos todos y veremos que pasa».