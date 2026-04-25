Hansi Flick pospone la fiesta del Barcelona: «Celebraremos cuando sea el momento»

El Barcelona tiene muy encarrilada Liga. Después de una victoria muy importante ante el Getafe este sábado (0-2), el equipo de Hansi Flick ya acaricia desde más cerca el título con ya 11 puntos de diferencia respecto al Real Madrid. Una posición muy cómoda a falta de solo cinco jornadas por disputar y con un Clásico en el horizonte que podría tener la motivación extra de certificar el campeonato delante del eterno rival, el próximo 10 de mayo.

Previamente, Flick ya daba sus primeras impresiones en rueda de prensa: «Buscábamos hacer nuestro partido y jugar nuestro estilo. El equipo ha hecho muy buen partido. Antes de marcar el primer gol, tuvimos oportunidades claras. El momento de marcar Fermín fue muy importante, también el de Rashford».

También halagó a jugadores como Pedri y Rashford: «Es un gran jugador. Su actitud hoy fue fantástica. La actitud de Marcus fue muy buena, eso es lo que queremos ver de él. Estoy muy contento de que haya marcado». Pero, al preguntar de las cuentas para ganar la Liga, Flick: «No quiero pensar en las cuentas. No hay que pensar en los demás partidos. Lo celebraremos cuando esté hecho».

A pesar de que hay colchón sobre el conjunto de Álvaro Arbeloa, el técnico alemán desmintió que, tras finalizar el partido, celebrase haber ganado la Liga: «Únicamente hemos celebrado la victoria, no que hayamos ganado el título. No es nada fácil ganar aquí y estoy contento por haberlo hecho. Al final de temporada celebramos lo que tengamos que celebrar. Cuando sea el momento, lo haremos», apuntó.

«Nuestro trabajo es prepararnos bien para el próximo partido. La primera parte la jugamos bien y Roony tiene parte del mérito. Al final fue trabajo de todos. Rashford usó el espacio que nos dio el Getafe en la segunda parte». Hansi Flick tampoco quiso entrar en polémicas sobre el césped: «Hemos ganado 0-2, no me centro en el césped ni en otras cosas ajenas».

Flick mostró que ya había optimismo horas antes del partido: «Ayer tuve buenas sensaciones. La mentalidad era buena y eso el equipo lo ha demostrado hoy. Es muy importante que a final de la temporada el equipo esté así. Tener confianza y jugar de esta forma. Estoy muy contento con el equipo y los aficionados que vinieron», sentenció.

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