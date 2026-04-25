El Barcelona no entiende de sustos y finiquita la Liga

El Barcelona no entendió de sustos. Después del pinchazo del Real Madrid ante el Betis, los de Hansi Flick no fallaron en la cita complicada del Coliseum y se llevaron una victoria crucial para encarrilar la Liga. Tres puntos ante el Getafe muy valiosos para agrandar la diferencia de puntos y dejar el campeonato prácticamente sentenciado hasta que las matemáticas dicten sentencia.

Un partido embarrado que se encontró con dos chispazos de Fermín López y Robert Lewandowski pese a los sustos que ocasionó un Getafe, que mantiene aún el sueño de terminar en puestos de Europa a falta de cinco jornadas y 15 puntos por disputarse.

Fermín liberó tensiones al Barcelona

La primera parte fue una escenificación de lo que supone jugar en el Coliseum. Un dolor de cabeza que ha pasado mucha factura en los últimos años al Barcelona. Desde los primeros minutos hubo un guion claro en ambos equipos: mientras los de Flick domaban la posesión, los de Bordalás aguantaban la línea en busca de un contragolpe a la espalda de la defensa.

Hasta la primera media hora no hubo ocasiones claras más allá de un cabezazo de Lewandowski que se marchaba rozando el larguero y un disparo de Roony que se marchó por muy poco. Sin embargo, las armas azulones merodearon en varias ocasiones para inquietar a Joan García. Eso sí, la circulación del Barça ayudaba a crecer al Getafe en zona de tres cuartos.

Con Milla de director de orquesta para ordenar la medular y un Satriano que cerca estuvo de darle un susto al Barcelona después de una mala salida del portero culé, el Getafe apretaba con lo poco que tenía. No necesitaba mucho más, y eso demostró en las últimas jornadas para llevarse victorias. Pero la intensidad culé tampoco fue mucho menor. Gavi vio la tarjeta amarilla por un duro choque con Mario Martín. A eso se le sumaba un Gerard Martín que se tiró al suelo después de un golpe, señalándose el tobillo derecho a las asistencias médicas del Barça.

El partido estaba correoso y los de Flick estaban atascados en un partido donde no encontraban la forma de perforar la defensa con Djene y Duarte como kaisers cada vez que llegaba algún balón a su área. Sin embargo, cuando el partido se marchaba ya al descanso, bastó una recuperación y transición rápida para descorchar la botella.

Una recuperación de Pau Cubarsí ante Mario Martín en el mediocampo derivó en un rápido contragolpe donde Pedri filtró un buen balón entre los centrales para que apareciera Fermín López y batiese en el mano a mano a David Soria. 0-1 al descanso en unos 45 minutos muy grises del Barcelona que, por suerte, se encontró con una chispa de inspiración para adelantarse en el marcador.

Rashford dio la estocada final al Getafe

La segunda parte iba a empezar con otro susto para Hansi Flick. Esta vez por un fuerte empujón de Djené a Jules Koundé que el árbitro no señaló nada. El francés también tuvo que recibir asistencia médica para revisar su hombro izquierdo.

El Getafe aumentó el ritmo con el marcador en contra. Ya no esperaba tanto en su campo, y eso generaba espacios que el Barcelona iba a aprovechar. A la primera que tuvo el lateral francés para correr, metió un balón que Olmo remató al primer palo y que obligó a Soria a blocar abajo. También tuvo Koundé ocasión de abrir brecha con un cabezazo al que también tuvo que intervenir el portero azulón al primer palo.

El partido entró en otra dimensión, con propuestas en ambos lados. Si el Barcelona asestaba con dos ocasiones, el Getafe respondía con un Satriano que intentaba desbloquear el nudo que había en campo rival. Eso sí, los madrileños no encontraban la forma y aún seguían sin haber disparado a la portería del Barcelona.

A la hora de partido, Flick oxigenó a su equipo. Como si estuviera pactado, el técnico alemán introdujo un triple cambio como consecuencia de la carga de jugar dos partidos la misma semana. Quitó a Koundé, Gavi y Roony para meter a Araujo, De Jong y Rashford. Una pieza en cada línea. Dichos cambios le añadieron una marcha más al partido. De hecho, en la primera que pudo marcharse el inglés en velocidad, provocó una amarilla a Djené.

El Barcelona siguió quitándose presión, ya con un gol por delante, se atrevió a ser paciente y esperar los huecos que le permitieran volver a merodear el área rival. Un fantástico pase filtrado de Pedri volvió a dejar a Fermín solo, pero su disparo esta vez se machó al lateral de la red al estar escorado. Cuando estaba mejor los de Flick y más dominaba el balón, el Getafe rozó el empate tras un centro de Davinchi que tuvo que sacarla Cubarsí en la línea para evitar el gol de Satriano.

Pero el destino iba a ser muy cruel para el Getafe. Un córner a favor de los de Bordalás acabó en otro contragolpe mortal. Lewandowski le dio un pase en largo a la carrera de Rashford, que aguantó el tipo con calma y batió a Soria para hundir al conjunto madrileño. Todo ello con un banquillo culé desatado, con Araujo y Gavi abrazando a Flick para dar ese gol de la tranquilidad después del susto. Una victoria que deja la Liga finiquitada, salvo milagro.