Todos los podólogos con los que he hablado recomiendan esta marca de deportivas que ha llegado para jubilar a las Skechers: mejora el dolor lumbar y de rodillas

En los últimos meses, si has hablado con algún podólogo o has buscado soluciones para el dolor de espalda baja o molestias en las rodillas, es bastante probable que te hayan mencionado una marca que está empezando a aparecer por todas partes, y no es casualidad. Se trata de Hoka, una firma que muchos profesionales están recomendando cada vez más como alternativa a zapatillas de toda la vida que durante años han dominado el mercado del running y la comodidad, como Asics o Skechers.

La idea que se repite bastante es sencilla, y es que no todas las zapatillas cómodas son iguales cuando hablamos de salud real del pie y de impacto en el resto del cuerpo. Según explican podólogos citados en estudios de expertos, el diseño de Hoka destaca por su suela más gruesa y su capacidad de amortiguación, algo que puede ayudar a reducir el impacto al caminar o correr. Y eso, aunque no lo parezca, puede influir bastante en cómo se sienten después las rodillas o la zona lumbar.

Lo interesante es que no se trata solo de comodidad en el sentido del confort que sientes al ponértelas. Los especialistas hablan más bien de biomecánica: cómo pisa el pie, cómo se reparte el peso y cómo ese impacto sube por el resto del cuerpo. Cuando la pisada es más estable y el impacto se absorbe mejor, se reduce parte del estrés que llega a las articulaciones. Por eso muchas personas con molestias crónicas dicen notar cierta mejoría al cambiar a este tipo de calzado más técnico.

Los podólogos recomiendan las Hoka

Skechers lleva años siendo una opción muy popular para el día a día, especialmente por su sensación de comodidad inmediata. Son fáciles de llevar, ligeras y muy extendidas, pero algunos podólogos matizan que no siempre están diseñadas con un enfoque tan específico en la corrección del impacto o en la estabilidad a largo plazo. No es que sean malas, sino que simplemente es un calzado más orientado al confort general que a un soporte biomecánico más avanzado.

Otro punto que está empujando la popularidad de Hoka es el cambio de mentalidad de mucha gente. Antes, el calzado se elegía casi siempre por estética o por costumbre, pero ahora cada vez más personas preguntan directamente por modelos que ayuden con dolores concretos y por salud. Sobre todo quienes pasan muchas horas de pie, caminan mucho o tienen problemas recurrentes en la espalda o las rodillas. En esos casos, pequeños cambios en las zapatillas pueden marcar diferencias que se notan con el tiempo.

Aun así, los expertos también son claros en el hecho de que unas zapatillas no hacen magia. Pueden ayudar, pero no sustituyen otros hábitos importantes como fortalecer la musculatura, mejorar la postura o moverse más a lo largo del día. Lo que sí parece claro, según las recomendaciones recogidas en medios especializados y la experiencia clínica de muchos podólogos, es que Hoka se ha convertido en una de las opciones más recomendadas cuando se habla de reducir impacto y mejorar la comodidad al caminar.