La FIFA abre una investigación por la tangana de la final del Mundial a cuatro argentinos y a Gavi

Una semana y media después de la final de la Copa del Mundo que ganó España en Nueva Jersey contra Argentina gracias a un gol de Ferran Torres, la FIFA ha iniciado los procedimientos disciplinarios para castigar a los causantes de la tangana que se produjo sobre el césped tras el partido. Los jugadores imputados podrán defender su postura antes de conocerse la sanción.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como contra varios de sus jugadores y el español Gavi, tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada (los dos primeros por agresión) y el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala. Asimismo, también sobre el futbolista español Gavi por conducta antideportiva.

En el caso de la AFA, la comisión investiga posibles incumplimientos del artículo 13, como «servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva», del artículo 14, por «conducta inadecuada», del artículo 15, por «discriminación y agresiones racistas», y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos.

Comunicado de la FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha adoptado las siguientes medidas en relación con los incidentes ocurridos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Asociación del Fútbol Argentino: La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala (Argentina) y Pablo Martín Páez Gavira (España): La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo). Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’ (un cargo).

De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.