España pierde a Santi Aldama para Portugal y Grecia

Santi Aldama no podrá acudir a la concentración de la selección española de baloncesto a partir del próximo lunes. España pierde al jugador de 25 años para los partidos contra Portugal y Grecia debido al proceso de recuperación del canario, que sufrió una lesión de rodilla que le hizo pasar por quirófano esta temporada.

La FEB vela por su salud y le libera para que llegue al máximo a sus inicios con los Dallas Mavericks en la NBA, franquicia por la que fichó recientemente, dejando los Memphis Grizzlies. La selección española arrancará sin una de sus estrellas la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, decisiva para estar en dicho torneo el próximo verano.

Los de Chus Mateo se medirán a Portugal el 27 de agosto en Zaragoza y a Grecia el 31 en Atenas. España iba a contar con sus cinco jugadores de la NBA ante la magnitud de sus rivales, pero finalmente se cae Aldama, uno de ellos. En cuanto al resto (Sergio de Larrea, Aday Mara, Baba Miller y Hugo González), Chus Mateo espera que estén todos en la concentración.

«Al regresar tras una lesión que requirió de cirugía, se ha preferido no forzar sus tiempos de recuperación ni precipitar su puesta a punto para la temporada NBA. Tanto la Federación como su seleccionador, Chus Mateo, quieren destacar el compromiso del jugador, que ha apurado al máximo sus opciones para poder estar», informó la FEB a través de una nota de prensa este miércoles.

«Es un jugador importante y que tendrá un papel clave en futuros compromisos del equipo nacional, pero se ha estimado que en esta convocatoria es más prudente que no forme parte del equipo. Chus Mateo no llamará a ningún jugador en su lugar, por lo que la lista quedará formada por los siguientes 14 jugadores: Álvaro Cárdenas, Baba Miller, De Larrea, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez y Joel Parra», cierra.