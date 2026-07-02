Santi Aldama se marcha de Memphis y jugará en los Dallas Mavericks con De Larrea

Santi Aldama hace las maletas y pondrá rumbo a los Dallas Mavericks tras desvincularse de los Memphis Grizzlies en una operación múltiple. El jugador español se encontrará con Sergio de Larrea, su compañero en la selección española, después de que el base haya dejado el Valencia para disfrutar de su primera temporada en la NBA.

De esta forma, habrá dos jugadores españoles en la antigua franquicia de Luka Doncic después de que los Memphis Grizzlies alcanzaran un acuerdo este miércoles para enviar al español a los Mavericks a cambio de AJ Johnson, según adelantó el reputado periodista de baloncesto estadounidense Shams Charania en la cadena de televisión ESPN.

A cambio de Aldama, alero canario de 25 años, los Mavs también aceptaron enviar a los Grizzlies una elección de primera ronda en el draft de 2030 y dos elecciones de segunda ronda, según la fuente citada. El canario había llegado a la NBA de la mano de Memphis en 2021 y en Dallas compartirá el vestuario con su compatriota De Larrea, elegido en el número 25 del último draft.