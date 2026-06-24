Sorpresón en el draft: los Knicks, campeones de la NBA, eligen a Sergio de Larrea en primera ronda

Sorpresón en el draft. El flamante campeón de la NBA, New York Knicks, ha seleccionado al español Sergio de Larrea en el vigesimoquinto pick de la primera ronda. El prometedor base del Valencia Basket, que puede ganar la Liga Endesa este mismo miércoles, podría recalar en la franquicia ganadora del último anillo si decide marcharse este mismo verano.

Larry, 20 años y 1,98 metros, ha sido la gran revelación de la temporada en España. MVP de la última Supercopa y elegido como el mejor jugador joven de la fase regular de la Liga, el vallisoletano vive su momento de oro al ser elegido por los campeones Knicks en la primera ronda del draft. No se esperaba un pick tan alto, pero es que De Larrea no tiene techo.

Ahora tendrá unos días para decidir en consenso con el nuevo poseedor de sus derechos si probar suerte ya en octubre en la NBA o, por el contrario, quedarse otra temporada más en un Valencia que está a un paso de proclamarse campeón de Liga por segunda vez en su historia. Lo será si vuelve a ganar al Barcelona este miércoles en el Palau Blaugrana (20:00 horas).

De Larrea es consciente de que las salidas de Jean Montero y Darius Thompson le entregarían las puestas de la titularidad en el equipo del Roig Arena, pero no descuida que el tren de la NBA es único. El base no pudo acudir a la ceremonia del draft por motivos obvios: está concentrado en la Ciudad Condal junto al cuadro taronja para buscar la conquista del título liguero.