Aday Mara ya es NBA: Oklahoma City Thunder elige al gigante español en el duodécimo pick del draft

Aday Mara ya es jugador de la NBA. El pívot español ha sido elegido en duodécima posición de la primera ronda del draft, un exitazo que, no por esperado por su gran impacto en Estados Unidos, deja de ser histórico. El jugador zaragozano ha cautivado a la mayoría de franquicias y ha sido la campeona de 2025 y finalista de conferencia en 2026, Oklahoma City Thunder, la que le dará su primera oportunidad en la máxima competición de baloncesto.

Esta elección significa que Aday Mara podrá luchar por el anillo desde el año de su debut en la NBA. Los especialistas sitúan nuevamente a Oklahoma como máximo favorito para el próximo título, una alegría que hace olvidar la espinita de no haber sido elegido en el top 10. El pívot ha firmado la cuarta mejor de los españoles en el draft, por detrás de Pau Gasol, Ricky Rubio y Fran Vázquez.

Su precocidad y desparpajo en el juego, además de esos 2,21 metros de altura que sólo superan elegidos como Victor Wembanyama, han convertido a Aday en uno de los deseos de la NBA 2026-27. El pívot tratará de hacerse su hueco en el equipo que lidera en cancha Shai Gilgeous-Alexander, MVP de 2025 y 2026, y seguirá los pasos de los últimos españoles en alcanzar la liga estadounidense: Santi Aldama y Hugo González.

Aday Mara ha causado sensación en el Barclays Center de Nueva York, donde ha lucido una increíble chaqueta que rinde homenaje a España, Aragón y a sus ídolos y personas cercanas que han sido claves en su crecimiento como profesional. El primer campeón español de la historia con la Universidad de Michigan da un paso de gigante y todas las miradas apuntarán a él desde el regreso de la NBA en octubre.

Aday Mara llega a un equipo campeón

Hace unos meses su nombre solo le sonaba a los más amantes, pero a día de hoy es conocido en casi todo el país. Aday Mara hizo historia para el deporte español al convertirse en el primer jugador español en ganar la NCAA. Este logro llegaba después de una vida con el baloncesto por bandera que le hizo tomar una arriesgada decisión: dejar el Casademont Zaragoza tras debutar en la Liga Endesa para marcharse a América.

Aday Mara nació y creció en Zaragoza, ciudad que le vio formarse primero en el Lupus y después en la cantera del Casademont. Durante sus años de formación, fue cedido al Club de Baloncesto El Olivar y al Levitec Huesca antes de debutar con el primer equipo zaragozano el 16 de octubre de 2022. Cuatro temporadas más tarde, su apuesta ha sido ganadora. Ya está en la NBA.

Otro de los nombres propios en este draft es el de Sergio de Larrea, con el que levantó el campeonato del mundo sub-19 con España. El base del Valencia Basket espera tener éxito como Aday y aún espera a que alguna franquicia le seleccione ya en primera ronda.