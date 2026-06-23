Draft de la NBA

La NBA espera a tres españoles: así será el draft para Aday Mara, De Larrea y Baba Miller

El futuro de tres promesas del baloncesto español se decide entre la madrugada de este miércoles y jueves

La sensación de la NCAA será elegido, en principio, en primera ronda

Los otros apuntan a la segunda

draft NBA
De Larrea, Aday Mara y Baba Miller.
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

La madrugada de este miércoles y posiblemente también la de este jueves serán históricas para el baloncesto español. La NBA espera a tres promesas del deporte nacional que se han presentado al draft y que a partir de las 2:00 horas buscarán seducir a alguna de las 30 franquicias del campeonato. Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller están a unas horas de poder cumplir el sueño de toda su vida.

Una madrugada que será histórica para España, ya que por primera vez en 15 años habrá tres representantes de nuestro baloncesto en el draft de la NBA. Tres casos muy distintos, pero igual de ambiciosos. El más conocido es el de Aday Mara, sensación de la NCAA tras conquistar el título universitario con Michigan, colándose en el mejor quinteto del March Madness.

El pívot zaragozano de 21 años y 2,21 apunta al top 10 del draft y su elección no pasará de la próxima madrugada. De confirmarse los pronósticos más reales, podría incluso desembarcar en los Dallas Mavericks, que además acaban de incorporar al que ha sido su entrenador durante esta temporada en Michigan, Dusty May. En cualquier caso, Aday Mara aspira altísimo y no será necesario trasnochar mucho para conocer su nuevo destino.

Tanto él como Baba Miller deslumbraron en las pruebas para el draft tras concluir la NCAA. Quien no gozó de esa oportunidad por un reto mayor fue De Larrea. El base vallisoletano del Valencia Basket (20 años y 1,98 metros) ha sido la gran revelación del año en la ACB: MVP de la Supercopa de España y mejor jugador joven de la Liga Endesa. Casi nada.

De Larrea vive en un constante sueño desde el pasado verano, cuando Sergio Scariolo le entregó el timón de la selección española en el Eurobasket, al que llegó como pívot titular tras varias lesiones. Su desparpajo y personalidad hicieron que Pedro Martínez, su técnico en Valencia, haya ido dándole grandes momentos durante el curso.

Apodado como Larry, promedió 9,3 puntos, 2,9 rebotes y 3,6 asistencias en la fase regular de la Liga, donde ha tenido mayor protagonismo que en una Euroliga en la que su participación bajó por una posición plagada de estrellas en el equipo taronja: Jean Montero, Darius Thompson… Aun así, De Larrea logró hacerse su hueco hasta aspirar a ser elegido en la primera ronda del draft por una franquicia NBA.

Y, por último, está Baba Miller (22 años y 2,11 metros). Canterano del Real Madrid, el alero quizá sea el que menos opciones tenga en primera ronda, aunque sí cuenta con muchas papeletas de ser seleccionado en la segunda noche. El mallorquín ha completado toda su etapa universitaria en la NCAA, dejando grandes registros en su última temporada en Cincinnati: 13 puntos, 10,8 rebotes y 3,7 promediados.

El futuro de los tres se vislumbrará a partir de la madrugada de este miércoles, una cita que se podrá seguir de forma gratuita a través de DAZN. Aday Mara, De Larrea y Baba Miller buscan su sueño: llegar a la NBA. El primero y el último lo harán in situ, desde el Barclays Center de Nueva York, mientras que el segundo sabrá su destino desde Barcelona, donde este miércoles puede proclamarse campeón de Liga con el Valencia.

Orden del draft de la NBA

Primera ronda

  1. Washington Wizards
  2. Utah Jazz
  3. Memphis Grizzlies
  4. Chicago Bulls
  5. LA Clippers
  6. Brooklyn Nets
  7. Sacramento Kings
  8. Atlanta Hawks
  9. Dallas Mavericks
  10. Milwaukee Bucks
  11. Golden State Warriors
  12. OKC Thunder
  13. Miami Heat
  14. Charlotte Hornets
  15. Chicago Bulls
  16. Memphis Grizzlies
  17. OKC Thunder
  18. Charlotte Hornets
  19. Toronto Raptors
  20. San Antonio Spurs
  21. Detroit Pistons
  22. Philadelphia 76ers
  23. Atlanta Hawks
  24. New York Knicks
  25. Los Angeles Lakers
  26. Denver Nuggets
  27. Boston Celtics
  28. Minnesota Timberwolves
  29. Cleveland Cavaliers

Segunda ronda

  1. New York Knicks (vía WSH)
  2. Memphis Grizzlies (vía IND)
  3. Brooklyn Nets
  4. Sacramento Kings
  5. San Antonio Spurs (vía UTAH)
  6. LA Clippers (vía MEM)
  7. Oklahoma City Thunder (vía DAL)
  8. Chicago Bulls (vía NO)
  9. Houston Rockets (vía CHI)
  10. Boston Celtics (vía MIL)
  11. Miami Heat (vía GS)
  12. San Antonio Spurs (vía POR)
  13. Brooklyn Nets (vía LAC)
  14. San Antonio Spurs (vía MIA)
  15. Sacramento Kings (vía CHA)
  16. Orlando Magic
  17. Phoenix Suns (vía PHI)
  18. Dallas Mavericks (vía PHX)
  19. Denver Nuggets (vía ATL)
  20. Toronto Raptors
  21. Washington Wizards (vía MIN)
  22. LA Clippers (vía CLE)
  23. Houston Rockets
  24. Golden State Warriors (vía LAL)
  25. New York Knicks
  26. Chicago Bulls (vía DEN)
  27. Atlanta Hawks (vía BOS)
  28. New Orleans Pelicans (vía DET)
  29. Minnesota Timberwolves (vía SA)
  30. Washington Wizards (vía OKC)

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