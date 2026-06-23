La NBA espera a tres españoles: así será el draft para Aday Mara, De Larrea y Baba Miller

La madrugada de este miércoles y posiblemente también la de este jueves serán históricas para el baloncesto español. La NBA espera a tres promesas del deporte nacional que se han presentado al draft y que a partir de las 2:00 horas buscarán seducir a alguna de las 30 franquicias del campeonato. Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller están a unas horas de poder cumplir el sueño de toda su vida.

Una madrugada que será histórica para España, ya que por primera vez en 15 años habrá tres representantes de nuestro baloncesto en el draft de la NBA. Tres casos muy distintos, pero igual de ambiciosos. El más conocido es el de Aday Mara, sensación de la NCAA tras conquistar el título universitario con Michigan, colándose en el mejor quinteto del March Madness.

El pívot zaragozano de 21 años y 2,21 apunta al top 10 del draft y su elección no pasará de la próxima madrugada. De confirmarse los pronósticos más reales, podría incluso desembarcar en los Dallas Mavericks, que además acaban de incorporar al que ha sido su entrenador durante esta temporada en Michigan, Dusty May. En cualquier caso, Aday Mara aspira altísimo y no será necesario trasnochar mucho para conocer su nuevo destino.

Tanto él como Baba Miller deslumbraron en las pruebas para el draft tras concluir la NCAA. Quien no gozó de esa oportunidad por un reto mayor fue De Larrea. El base vallisoletano del Valencia Basket (20 años y 1,98 metros) ha sido la gran revelación del año en la ACB: MVP de la Supercopa de España y mejor jugador joven de la Liga Endesa. Casi nada.

De Larrea vive en un constante sueño desde el pasado verano, cuando Sergio Scariolo le entregó el timón de la selección española en el Eurobasket, al que llegó como pívot titular tras varias lesiones. Su desparpajo y personalidad hicieron que Pedro Martínez, su técnico en Valencia, haya ido dándole grandes momentos durante el curso.

Apodado como Larry, promedió 9,3 puntos, 2,9 rebotes y 3,6 asistencias en la fase regular de la Liga, donde ha tenido mayor protagonismo que en una Euroliga en la que su participación bajó por una posición plagada de estrellas en el equipo taronja: Jean Montero, Darius Thompson… Aun así, De Larrea logró hacerse su hueco hasta aspirar a ser elegido en la primera ronda del draft por una franquicia NBA.

Y, por último, está Baba Miller (22 años y 2,11 metros). Canterano del Real Madrid, el alero quizá sea el que menos opciones tenga en primera ronda, aunque sí cuenta con muchas papeletas de ser seleccionado en la segunda noche. El mallorquín ha completado toda su etapa universitaria en la NCAA, dejando grandes registros en su última temporada en Cincinnati: 13 puntos, 10,8 rebotes y 3,7 promediados.

El futuro de los tres se vislumbrará a partir de la madrugada de este miércoles, una cita que se podrá seguir de forma gratuita a través de DAZN. Aday Mara, De Larrea y Baba Miller buscan su sueño: llegar a la NBA. El primero y el último lo harán in situ, desde el Barclays Center de Nueva York, mientras que el segundo sabrá su destino desde Barcelona, donde este miércoles puede proclamarse campeón de Liga con el Valencia.

Orden del draft de la NBA

Primera ronda

Washington Wizards Utah Jazz Memphis Grizzlies Chicago Bulls LA Clippers Brooklyn Nets Sacramento Kings Atlanta Hawks Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Golden State Warriors OKC Thunder Miami Heat Charlotte Hornets Chicago Bulls Memphis Grizzlies OKC Thunder Charlotte Hornets Toronto Raptors San Antonio Spurs Detroit Pistons Philadelphia 76ers Atlanta Hawks New York Knicks Los Angeles Lakers Denver Nuggets Boston Celtics Minnesota Timberwolves Cleveland Cavaliers

Segunda ronda