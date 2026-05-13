Aday Mara y sus 2,97 metros con los brazos en alto: el increíble récord con el que impresiona a la NBA

Aday Mara se encuentra en una semana clave para su futuro. El pívot español, flamante campeón de la NCAA con la Universidad de Michigan, está inmerso en el draft combine, las pruebas en las que los ojeadores de las franquicias estadounidenses de la NBA inspeccionan a aquellos jugadores que se han presentado para la selección de 2026.

La noche del draft tendrá lugar en la madrugada del 23 al 24 de junio en el Barclays Center de Nueva York, por lo que Aday Mara y el resto de jugadores que se presentan ya ultiman detalles para convencer a los clubes. El zaragozano va por muy buen camino, ya que, además de haber cumplido con buena nota en los correspondientes test de sprint, salto o defensa, entre otros, cuenta con un factor biológico que le coloca por encima de la media.

Aday Mara ha impresionado a la NBA con un espectacular récord en el standing reach. Para entender qué es este anglicismo, cabe aclarar que antes del combine, los responsables del draft miden la altura de los jugadores descalzos, su peso y su envergadura, pero también la marca con los brazos en alto… y ahí el de Zaragoza ha roto con todo.

Desde el suelo hasta los dedos de las manos, Aday Mara mide ¡2,97 metros!, una marca que le ha convertido en el segundo jugador más alto de la historia en este parámetro en cuanto al draft se refiere. El español iguala con la altura registrada por Mark Williams en 2022 antes de recalar en los Charlotte Hornets y sólo se ha quedado por debajo de los 3,11 m de Tacko Fall en 2019, cuando los Boston Celtics no dejaron escapar a semejante gigante.

Aday Mara in the pro lane agility drill. Moves his feet pretty well at 7’3… pic.twitter.com/afmVnYx8EC — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 12, 2026

Aday Mara se labra su futuro en la NBA

El caso más cercano al de Aday y también con el que más se le compara es el de Victor Wembanyama, que en 2023 no pudo someterse a estas pruebas porque en el momento en el que se llevaron a cabo aún estaba comprometido con su equipo, Metropolitans 92, en la liga de baloncesto de Francia. Aun así, estaba claro que iba a ostentar la primera posición del draft y así terminó fichando por San Antonio Spurs.

El gran año de Mara en Michigan, rubricado con ese título y su brutal actuación en la semifinal del March Madness en la que fue MVP, ya eran motivos suficientes para apuntar alto en el draft. Pero esta marca histórica para España, desde luego, y también para la selección de la NBA al ser la segunda más alta, le ha elevado aún unos puestos más. Tanto que algunos expertos le colocan como el octavo pick.

De cumplirse, Aday jugaría la próxima temporada en Atlanta de la mano de los Hawks. En cualquier caso, el aragonés, futuro baluarte en la selección, está rayando la perfección en los procesos previos al draft, una labor que le ha impedido viajar a España, concretamente a Madrid, para formar parte de la concentración de Chus Mateo en la que ha reunido a 12 jugadores españoles de la NCAA.