Aday Mara deja atrás a los más grandes

Aday Mara es uno de los hombres del año en la actualidad deportiva. Su impacto en el baloncesto estadounidense ha calado, por supuesto, en España, y también en el resto del mundo. El pívot español sorprende por muchas características de su juego, pero la mayoría se explican desde su impresionante estatura.

Sus 2,21 metros de altura le colocan incluso por encima de las leyendas más altas de la historia del baloncesto español. Aday Mara, llamado a liderar la que se espera que sea la segunda era dorada de la selección, es más alto que mitos como los hermanos Gasol, pues supera los 2,13 m de Pau y los 2,11 m de Marc.

Esa cualidad innata, a la que ha ido añadiendo un potenciamiento de su físico brutal desde su llegada a Estados Unidos, donde ha ganado en torno a 10 kilos respecto a los 105 que pesaba antes de abandonar Zaragoza, lo convierte en un jugador único en su generación. De ahí que varias franquicias ya se hayan fijado en Aday y que este apunte a ser el pívot más cotizado del draft.

La mayoría de especialistas en la elección de futuras estrellas de la NBA sitúan a Mara entre el top 10 del draft del próximo verano. No es para menos, ya que su increíble planta está a la altura de la estrella de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. De hecho, algunos medios estadounidenses expertos en baloncesto ya hablan de Aday como el sustituto de lujo del francés en la franquicia texana.

Aday Mara arrasa con todo

El zaragozano se convirtió en el primer jugador español de la historia en conseguir el título de la NCAA, algo que nadie antes había hecho en el baloncesto de nuestro país. Ni siquiera Pau Gasol, que dio el salto directamente desde el Barcelona a la NBA. La magnitud de Aday Mara es sencillamente única y su altura supera a la de pívots legendarios de la selección como Fernando Romay (2,13 m), Fernando Martín (2,05 m) o Felipe Reyes (2,04 m).

Esa espectacular característica le permite ejercer un dominio total en el braceo, también atraer incluso a todo un quinteto, como se vio en una acción durante la final entre Michigan y UConn, y una capacidad pasmosa para llegar a machacar los pases aéreos. A esta condición, Aday suma una gran visión de juego que le lleva a asumir riesgos para consolidarse también como tiralíneas.

Así le ve Chus Mateo

Esta temporada ha promediado en la NCAA 12,2 puntos, 6,2 rebotes y 2,4 asistencias. Así hablaba Chus Mateo, seleccionador de España, de sus diferentes dotes tras conquistar la liga universitaria: «En defensa ha hecho muchos progresos y cada vez tiene más solidez con el tapón, aprovechándose de su envergadura. Y a nivel ofensivo es un puntal para Michigan, tanto en el juego al poste como a la hora de generar juego».

«Además de ser un jugador muy importante jugando en el poste bajo, desde el poste alto es capaz de distribuir muy bien el balón y generar juego desde allí, con situaciones muy ventajosas en el pick and roll, mejorando en el uno contra uno o, incluso, con tiros de larga distancia cuando se ve con confianza», añadió Mateo, que le ha garantizado ser el faro de la Absoluta en los próximos años.