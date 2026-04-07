Aday Mara, un faro gigante para España: «Es un gran honor llevar la bandera del país a lo más alto»

Aday Mara es el faro más grande que ahora mismo alumbra a España desde lejos. El pívot zaragozano se ha convertido en historia del baloncesto español al ser el primer jugador en ganar la NCAA este martes con la Universidad de Michigan tras derrotar en la final a UConn. Durante la celebración no despegó de su cuerpo una gran bandera de nuestro país que le rodeaba y ante los medios dejó claro su sentimiento nacional.

«Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos es un gran honor. Estoy súper orgulloso, con ganas de hacerlo en otros niveles», confesó Aday Mara, que el próximo verano se presentará a la elección del draft de la NBA, para la que apunta al top 20, y además puede debutar con la selección española absoluta en las ventanas FIBA.

«Los mensajes que me han mandado a las redes sociales me han llegado y me han ayudado un montón a jugar como he estado jugando. Estoy muy agradecido», explicó el de Zaragoza, que contó con el apoyo desde la grada de sus padres, Javi Mara y Angélica Gómez, y del seleccionador de España, Chus Mateo.

«No tuvimos nuestro mejor partido, fallamos muchos tiros. Pero seguimos estando juntos, esto no es un equipo, es una familia. Eso nos ayudó a seguir jugando y luchando y conseguir la victoria. Nos da igual si los medios o si la gente están o no con nosotros. Vamos a jugar como sabemos, haciendo nuestro mejor baloncesto. Sabíamos de lo que éramos capaces y teníamos mucha confianza en nosotros mismos», comentó acerca de su actuación y la de su equipo en la final.

Aday Mara y su cambio vital

«Los dos años en UCLA vi el partido en un bar o en casa y pensaba que tenía que ser maravilloso estar ahí con toda la gente jugando al baloncesto. Hicimos esto este año, ganamos y significa mucho para mi. Estoy muy feliz por los chicos, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. No tengo palabras, estoy muy feliz», finalizó, hablando de ser él quien ahora protagonizó la gran cita de la NCAA, celebrada este año en Indianápolis.