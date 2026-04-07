Imposible no emocionarse: Aday abraza a sus padres y luce la bandera de España tras ganar la NCAA

Aday Mara fue el alma de la fiesta de Michigan tras conquistar la NCAA 37 años después al derrotar en la final a UConn (63-69). Durante el discurso del entrenador del equipo ganador, Dusty May, las cámaras de la televisión enfocaron cómo el pívot español, rodeando su cuerpo con la bandera de España, se fundía en un abrazo junto a sus padres, un momento súper emotivo.

Javi Mara, ex jugador de baloncesto en la ACB, y Angélica Gómez viajaron hasta Indianápolis para apoyar a su hijo, que justo este histórico martes 7 de abril cumple 21 años. Los padres de Aday Mara disfrutaron del partido junto al seleccionador de España, Chus Mateo, y al desenlace captaron todas las miradas con ese abrazo en una inolvidable celebración.

Su celebración continuó subiendo unas escaleras hacia uno de los aros de la cancha para llevarse la red, un inolvidable recuerdo del día más feliz de su vida deportiva. El zaragozano redondeó su hazaña siendo elegido dentro del mejor quinteto de la temporada universitaria de Estados Unidos, compuesto por dos jugadores de UConn (Alex Karaban y Tarris Reed Jr) y tres de Michigan (Morez Johnson Jr, Aday Mara y Elliot Cadeau).