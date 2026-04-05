Aday Mara asciende al estrellato tras un partidazo que mete a Michigan en la final de la NCAA

Aday Mara firmó su actuación más brutal para meter a los Michigan Wolverines en la final de la NCAA. El pívot español de 2,21 metros fue el mejor de un partido en el que tocó su techo anotador con 26 puntos, cogió nueve rebotes, dio tres asistencias y puso dos tapones para meter a su equipo en el duelo por el título universitario del baloncesto estadounidense.

Michigan venció por 91-73 a Arizona Wildcats y se medirá el próximo lunes en la final con UConn, que ganó a Illinois (2:50 horas en España). Una cita histórica para el baloncesto nacional, ya que Aday Mara puede convertirse en el primer jugador español en levantar el trofeo de la NCAA. Méritos está haciendo de sobra y este sábado brilló más que nunca con una actuación inolvidable de verdadera estrella.

El próximo martes cumplirá 21 años, pero el canterano del Zaragoza ya ha demostrado que está llamado a ser uno de los referentes del baloncesto español en el futuro de la NBA. Aday, que ya es el primer jugador español tanto en disputar una Final Four del March Madness como en alcanzar el partido por el título, llevó la voz cantante de principio a fin en una semifinal dominada por la Universidad de Michigan, como reflejó su resultado.

Mara destacó por encima de todos y lo hizo ante la mirada del seleccionador de España, Chus Mateo, que viajó a Indianápolis exclusivamente para acompañarle en esta Final Four. Sus 26 puntos (11/16 en tiros de dos, 0/1 en triples y cuatro libres sin fallo) impulsaron a Michigan durante su media hora sobre la cancha y le acercan a su segundo título de NCAA tras el de 1989.

Aday Mara brillante desde el inicio

El zaragozano, que también contó con la visita de sus padres, abrió el marcador y penetró constantemente el aro rival en la salida con mates y bandejas y una gran sociedad con Elliot Cadeau (13 puntos y 10 asistencias). Su habilidad, más allá de anotadora y defensiva, también para leer el juego y encontrar pases, perfeccionan un jugador que apunta al top 20 del draft de la NBA el próximo verano.