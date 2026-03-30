Histórico: Aday Mara será el primer español en jugar la Final Four de la NCAA

Aday Mara ha puesto de nuevo el nombre de España en el mundo. El pívot zaragozano de los Michigan Wolverines doblegó este viernes 90-77 a los Alabama Crimson Tide en el ‘Sweet 16’ del United Center de Chicago y se clasificó para el Elite 8 del March Madness de la NCAA. Una gesta que pone en el foco uno de los grandes talentos de nuestro país que se fue a brillar al baloncesto estadounidense.

Con 20 años y 221 centímetros de altura, firmó ocho puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y dos tapones en 26 minutos en la pista del United Center de Chicago, que se tiñó de amarillo para apoyar a Michigan. El equipo entrenado por Dusty May se medirá en el Elite 8 a una entre Iowa State y Tennessee, en un partido que también se disputará en el parqué del United Center este domingo.

Un partido para enmarcar

Para Michigan, Yaxel Lendeborg firmó 23 puntos y Trey McKenney y Elliot Cadau firmaron 17 puntos cada uno. Alabama se rindió pese a la asombrosa actuación de su estrella Labaron Philon Jr, que selló 35 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

Ambos equipos fueron fieles a sus identidades. Michigan lució su juego coral, más pausado y organizado. Alabama salió a morder y no tardó en abrir su festival de tiros de tres puntos. Al ritmo de un Philon imparable, Alabama se hizo con una ventaja de 11-2, a la que Michigan respondió con un contundente 9-0 que volvió a poner el partido en equilibrio.

Michigan, que contaba con amplia superioridad numérica en el United Center (su sede, en Ann Arbor, está a poco más de tres horas en coche de Chicago), pudo contar con un Aday Mara muy determinado. El zaragozano anotó cuatro puntos en la primera mitad, capturó cuatro rebotes, dio tres asistencias a sus compañeros y protegió el aro con dos tapones en la primera mitad.

Michigan se puso repetidamente arriba en el marcador, hasta un máximo de seis puntos en la primera mitad, y Alabama, pese a tomar tiros de tres puntos atrevidos y poco trabajados, consiguió mantener el choque en equilibrio. Con un Philon acertado desde la línea de libres, el marcador reflejaba 49-47 para Alabama al descanso. Cambió el guión en la segunda mitad. Tras el descanso, Michigan impuso su poderío y arrancó con un parcial de 13-2 que disparó su ventaja hasta el 60-51.

Un alley-oop de Aday Mara incrementó la renta hasta el 73-60 que, con 9.38 minutos por jugar, acercaba a Michigan a la línea de meta. Alabama estuvo falta de ideas y solo se mantuvo con vida en el encuentro gracias a la espectacular actuación de un Philon que mostró, de sobra, nivel para aterrizar en la NBA.

Pero fue el único en anotar para Alabama, que estuvo casi cinco minutos sin meter tiro alguno en la segunda mitad. Michigan no tuvo apuros para defender su ventaja y selló la victoria con un definitivo 90-77 que le confirma como uno de los favoritos para llegar a la Final 4 de Indianápolis.

La felicidad de Aday Mara

Aday Mara no pudo evitar esconder su felicidad poco después de terminar el partido: «Es una pasada porque siempre ves a estos equipos llegando tan alto, jugando tan bien, y ser parte de ello y ser parte de la historia que estamos haciendo en Michigan es una experiencia increíble. Lo único que tengo son un montón de ganas de llegar el domingo y jugar nuestro mejor partido y poder pasar a la Final 4», explicó.

«Una vez que estás en la Final 4, vas a jugar contra equipos muy buenos, pero estar en la élite lo vamos a disfrutar un montón», añadió. Aday Mara tuvo una salida complicada de UCLA, donde las cosas no salieron como deseaba, pero tuvo el coraje de volver a empezar con Michigan y ahora vive el momento más ilusionante de su carrera.

«Lo que me llevé de Los Ángeles fue que hay veces que las cosas no van como tú quieres, hay veces que te dicen una cosa y luego no lo ves así, pero me enseñó que hay que ser mentalmente fuerte. Hay gente que deja de jugar, dice ‘esto no es para mí’, que cambia de equipo… La mentalidad de seguir intentando, de seguir demostrando que puedo jugar y puedo hacerlo, ahí mentalmente crecí un montón como jugador y persona», afirmó en EFE.

La alegría y el hambre por pelear por el campeonato de la NCAA hacen que en este momento todas las energías de Aday estén en el presente y no en lo que se puede venir en el próximo draft de la NBA. «No voy a estar pensando en la NBA cuando tengo la oportunidad de estar disfrutando de un equipo que tiene posibilidades de ganar el campeonato. Lo estamos pasando tan bien que no quiero pensar en la NBA ahora», reconoció.

Mara no es el único español en el Elite 8. También está el malagueño Álvar Folgueiras, gran protagonista de los triunfos de Iowa. «Ahora solo estamos Álvaro y yo, pero Mario (Saint-Supéry) ha tenido un temporadón, Rubén (Domínguez), Conrad (Martínez) ha jugado muy bien, entonces yo creo que solo el hecho de todos los españoles que estamos aquí, marcando una diferencia para el baloncesto español, estoy supercontento por cómo nos está yendo a todo el mundo», afirmó en la conversación con EFE.

«Estoy hablando con Álvaro, porque le conozco desde pequeño, y supercontento de que encima esté jugando bien, que haya ganado a Nebraska, supercontento por él», dijo. El marzo de locura sigue para Aday Mara este domingo en Chicago con el Elite 8. «Es de locura, porque hay tantos equipos que ganan a otros, que estás viendo partidos y nunca sabes qué esperar de ellos. Aquí cada equipo puede ganar a cada equipo, pero poder estar aquí jugando es un sentimiento impresionante», aseguró.