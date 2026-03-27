La picaresca de la revelación española en la NCAA conquista Estados Unidos: «En el sur somos más espabilados»

El March Madness, torneo que reúne a las mejores equipos de baloncesto de las universidades de Estados Unidos, está contando con mucho aroma español. Al dominio del gigante Aday Mara con Michigan, una de las candidatas al título, se ha sumado la revelación de Álvaro Folgueiras con Iowa. El alero se ha convertido en una de las referencias de su equipo, que en la pasada madrugada derrotó a Nebraska (77-71) para colarse entre los ocho aspirantes al título de la NCAA. El malagueño firmó la jugada que certificó la victoria de Iowa con un toque de picaresca. «Soy del sur de España y somos conocidos por ser un poco más espabilados», ironizó tras el partido.

Con su equipo mandando en el marcador por 71-68 y poco menos de un minuto para el final del partido, Álvaro Folgueiras aprovechó un despiste de Nebraska tras un tiempo muerto para anotar un 2+1 que encaminó el pase de Iowa al Elite Eight. El alero español recibió sólo en las inmediaciones del aro, al encontrarse el equipo rival con cuatro jugadores y reaccionar rápidamente para castigar el error. El canterano de Unicaja firmó un gran partido más allá de una jugada que ha llamado la atención en tierras estadounidenses, finalizando el duelo con 16 puntos (4/4 en tiros de dos y 2/3 en triples), dos rebotes y dos asistencias en 29 minutos de juego.

COUNT IT Alvaro Folgueiras gets it to fall! pic.twitter.com/biS7z4ymaH — CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 27, 2026

Tras la conclusión del choque, Folgueiras explicó ante los periodistas el motivo de su viveza en cancha. «Me di cuenta en la pista. Soy del sur de España, de un pequeño barrio llamado El Palo (Málaga), y somos conocidos por ser un poco más espabilados que en otros lugares», afirmó con una sonrisa. «Me percaté de que estaban discutiendo a quién defendía cada uno y que eran cuatro en pista. Hice contacto visual con mi compañero. El árbitro le dio la bola dos o tres segundos después de que estuviera gritando ‘vamos, vamos’ y pudimos anotar», explicó, de manera más técnica, el malagueño.

I asked Alvaro Folgueiras about noticing that Nebraska had only 4 players on the court when he received his cherry-pick-slam-dunk «I’m from south Spain…we are known by being a little more, life-smart than some other places»#MarchMadness pic.twitter.com/tIV7WZx4cT — Collin Carrithers (@c_carrithers33) March 27, 2026

Su inteligencia en pista en los segundos finales para sellar la victoria ante Nebraska no ha sido la única jugada para el recuerdo de Folgueiras en este March Madness. Iowa se enfrentó a Florida, una de las grandes favoritas al título y cabeza de serie número uno en esta edición del March Madness. Folgueiras rindió homenaje al nombre de la competición con un triple ganador a cuatro segundos del final que desató la locura en su equipo y certificó la victoria de una de las ‘cenicientas’ del torneo.

Un March Madness repleto de aroma español

La NCAA se ha destapado en los últimos tiempos como un destino propicio para los jugadores europeos, y por ende españoles, en su desarrollo. Con el cambio de normativa se ha abierto el abanico para la llegada de grandes promesas que, ahora sí, perciben ingresos económicos por competir en el baloncesto universitario. Joyas españolas como Baba Miller, Mario Saint-Supéry o Rubén Domínguez también han brillado en la NCAA esta temporada.

Sin embargo, el principal atractivo de baloncesto español en la NCAA está siendo Aday Mara. El pívot ex de Zaragoza está despuntando con los Michigan Wolverines tras dos temporadas de poco protagonismo en UCLA. El gigante español es una de las referencias de Michigan, que buscará esta madrugada su pase al Elite Eight ante Alabama. Una ronda que ya ha alcanzado la sorprendente Iowa de Álvaro Folgueiras en un March Madness con mucho aroma español.