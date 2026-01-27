El baloncesto español sigue creciendo: la NBA recibe a Chus Mateo y Elisa Aguilar en Nueva York

En tiempos de máxima cercanía entre la NBA y el baloncesto europeo, el seleccionador de España, Chus Mateo, y la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, se reunieron este lunes con el comisionado de la liga estadounidense, Adam Silver, y su vicepresidente, Mark Tatum, que les recibieron en Nueva York. El motivo del encuentro fue tratar posibles colaboraciones en un futuro a corto y medio plazo.

La presidenta ha afirmado que «ha sido una mañana muy productiva y positiva. Primero quiero agradecer a Adam Silver y Mark Tatum por su predisposición y su cercanía. Hemos estado hablando de posibles proyectos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel de formación como profesional, pero también en el ámbito de comunicación».

«La mejor idea que podemos tener es que la NBA tiene un exhaustivo conocimiento de lo que es el baloncesto español y cómo se trabaja en la Federación Española. Y saben el gran potencial que tenemos. Estamos en continuo crecimiento y los proyectos que puedan venir van a potenciar que sigamos siendo punteros en el mundo», añadió.

Elisa Aguilar hizo entrega de dos camisetas de la selección con los nombres de Adam Silver y Mark Tatum y el cartel de la primera visita de un equipo de la NBA a España, concretamente de los partidos jugados por los Syracuse Nationals a Barcelona y Madrid en mayo de 1956.

La misión de Chus Mateo en la NBA

Esta reunión precede a tres semanas en las que Chus Mateo y Elisa Aguilar viajarán por buena parte de Estados Unidos para ver in situ a los dos jugadores españoles de la NBA, Santi Aldama y Hugo González, y a los más de 30 que figuran en la NCAA (Saint-Supéry, Aday Mara, Baba Miller…). El objetivo de las múltiples visitas es transmitir a los protagonistas del baloncesto nacional el apoyo de la FEB y la garantía de que son presente y futuro de la selección.

De hecho, a partir de las ventanas FIBA del próximo verano los jugadores al otro lado del charco ya serán seleccionables para Chus Mateo, que en su primera lista sólo pudo elegir a quienes no disputaran la Euroliga ni NBA y NCAA.