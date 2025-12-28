Chus Mateo presente en el Palacio por primera vez desde su salida del Real Madrid

Chus Mateo ha estado presente este domingo en el Palacio de los Deportes por primera vez desde su salida del Real Madrid. El ex entrenador del equipo blanco, ahora seleccionador de España, acudió al pabellón ubicado en Goya para ver el partido de la jornada 12 de la Liga Endesa entre los de Sergio Scariolo y Unicaja Málaga.

Nunca había regresado al que fue su pabellón durante más de una década (primero como asistente de Pablo Laso y tres temporadas como entrenador del Real Madrid) y la última vez que dirigió un encuentro de los blancos desde el parqué fue el pasado 22 de junio en el segundo duelo de la final de la pasada edición liguera.

Chus Mateo fue cesado tras ganar la Liga por segundo año consecutivo y le sustituyó Scariolo, que ya ha empezado a sentir la presión de ser técnico del conjunto blanco tras su última derrota en Euroliga del pasado viernes. El seleccionador de España pudo ver en primera persona a varios jugadores elegibles para las próximas ventanas, especialmente la de verano.

Entre ellos, Alberto Abalde, a quien siempre ha alabado, e Izan Almansa, a quien ya se llevó en su primera lista como seleccionador el pasado noviembre. Por parte de Unicaja, Chus también contó con su capitán Alberto Díaz para los encuentros ante Dinamarca y Georgia y además disfrutó de Jonathan Barreiro, que se quiere ganar su oportunidad con España, y de Tyson Pérez después de que la FIBA negase su petición de jugar con República Dominicana y continúe siendo seleccionable.

Los planes de Chus Mateo

Chus Mateo ha aprovechado las fechas navideñas para asistir a un clásico del baloncesto español, ya que como explicó en su entrevista a este periódico tiene pensado viajar a Estados Unidos durante tres semanas entre enero y febrero para mimar a los jugadores nacionales que militan tanto en la NBA (Santi Aldama y Hugo González) como en la NCAA (más de 40 jóvenes españoles como Saint-Supéry o Aday Mara).

Éste se encontró un buen ambiente en el Palacio, pero alejado de cumplir el máximo de asistencia como viene siendo costumbre a lo largo de los últimos meses. En un día sin colegio y libre generalmente para el público en España, 9783 espectadores se dieron cita en el Movistar Arena para el Real Madrid-Unicaja. Junto al seleccionador, su ayudante Guillermo Frutos, también ex del staff de Chus Mateo en el club blanco.