Marruecos prepara el plan Thiago Pitarch: así se lo quiere ‘robar’ a España

Thiago Pitarch ha llegado al primer equipo del Real Madrid para quedarse. El club blanco le ha puesto en el escaparate y eso implica una serie de pasos, como el de comenzar a preparar un blindaje que vaya de la mano con una subida de estatus. En las últimas horas, tal y como contó OKDIARIO, también ha vivido una especie de subasta a la hora de cambiar de representante. Tras una batalla importante entre las principales agencias de este país, finalmente You First se ha hecho con sus servicios para guiarle en su futuro. Y en breve, tendrá que resistir o no el envite que prepara Marruecos para convencerle.

El interés de Marruecos en hacerse con la internacionalidad del madridista viene de lejos. Recientemente, ya trataron de convencerle para que jugase con los Leones del Atlas, pero Pitarch dijo «no». El madrileño no escuchó ninguna propuesta del combinado africano, centrándose en el combinado nacional, donde ha jugado un partido con la sub-19 y seis con la sub-20, en el Mundial que se celebró en Colombia.

Desde Valdebebas, donde desean que juegue con España, ya esperan el siguiente paso. La siguiente embestida marroquí. En el Real Madrid son conscientes del interés que Marruecos tiene en el joven jugador y cuáles serán los siguientes pasos del combinado africano.

El plan de la Federación marroquí es ofrecerle al jugador un proyecto de selección absoluta, siendo capaces de prometerle cualquier cosa con tal de conseguir un «sí». Y ese cualquier cosa tiene como principal atractivo la posibilidad de ir al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Además, económicamente tampoco tienen ningún problema para convencer tanto al futbolista como a su entorno.

En el Real Madrid son conscientes de esto y en la Federación Española, que lo sufren habitualmente, también. Desde Las Rozas no pueden ser tan ambiciosos. Thiago es un jugador muy a tener en cuenta, al que se le sigue con atención y que tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria de la selección española sub-21 que ofrecerá este viernes David Gordo. Nadie se plantea en estos momentos la posibilidad de ir con la absoluta, como es normal.

Por ello, desde España siguen confiando en el sentimiento de Thiago, que siempre ha sido español. Su arraigo a Marruecos es mínimo y siempre ha tenido claro a qué país quiere defender, ya que nadie puede olvidar que esto también es una cuestión de sentimiento. «Es un valor a tener en cuenta y muy buena persona», aseguran desde Las Rozas, al mismo tiempo que añaden que lo que está viviendo es «un proceso natural» y que debe ir «quemando etapas».

Thiago Pitarch, sin dudas… de momento

Thiago Pitarch tiene muy claro que su futuro pasa por defender la camiseta de la selección española. De hecho, si siente que desde la Federación Española apuestan por él, en ningún momento habrá ningún tipo de opción de cambiar de país. Y de momento, está sucediendo así.

Hay que explicar que sus bisabuelas eran marroquíes, no sus abuelos. Por lo tanto, para jugar con Marruecos necesitaría una nacionalidad excepcional que el país africano estaría dispuesto a darle, pero que el jugador del Real Madrid no quiere.