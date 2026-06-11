En Inglaterra colocan a Arbeloa en el banquillo del Fulham

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid ha provocado un efecto dominó que puede llevar a Álvaro Arbeloa al banquillo del Fulham. El equipo inglés busca sustituto para Marco Silva, que dirigirá al Benfica, y por ello ha contactado con el ex del conjunto blanco, cuya salida fue oficializada en la tarde del martes. Desde Inglaterra ya hablan incluso de una reunión entre las dos partes para cerrar el fichaje.

El Real Madrid anunció en un comunicado el pasado martes la salida del club de Álvaro Arbeloa después de una segunda parte de la temporada en la que el equipo mostró la mejor versión del año, pero que no le dio para poder tocar metal a final de temporada. Por ello, y después del segundo año consecutivo en blanco, la directiva madridista se ha encomendado a José Mourinho para intentar reconducir la situación a partir de este verano.

Antes de anunciar la contratación de Mourinho, el Real Madrid se quiso despedir el martes con un comunicado en el que destacó su «lealtad, compromiso y profesionalidad», dejando claro que «su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club». «El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas», informó el club.

El Fulham contacta con Arbeloa

A Álvaro Arbeloa no le faltarán propuestas este verano y la primera ha llegado desde Inglaterra. Según informa The Athletic, el Fulham ha contactado con el ex del Real Madrid para que se siente en el banquillo del mítico Craven Cottage a partir de este verano. Incluso desde este medio aseguran que ya ha habido una reunión para intentar encarrilar el fichaje del técnico.

🚨 EXCL: Fulham have held talks with Alvaro Arbeloa about head coach vacancy following Marco Silva exit. 43yo Spaniard available after leaving Real Madrid & has met #FFC to discuss possibility of taking Craven Cottage role. W/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/r0r9CWjopA — David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2026

Álvaro Arbeloa es el máximo favorito para sustituir a Marco Silva, entrenador que ha dejado el Fulham este verano para llenar el hueco que ha dejado José Mourinho en el banquillo del Benfica. De esta manera, este efecto dominó llevaría al ex del Real Madrid al banquillo del equipo de la Premier League, que el año pasado acabó en una meritoria undécima posición en la liga más importante del mundo.