Mourinho se despide del Benfica: «Me llevo la convicción de que creamos un vínculo duradero»

José Mourinho emitió en la mañana de este miércoles una carta a través de sus redes sociales en la que se despide del Benfica antes de convertirse de manera oficial en entrenador del Real Madrid, tras el pago de su cláusula por 15 millones de euros. El técnico portugués ya está en la capital de España y el club luso ya se despidió de él en la noche del pasado martes.

«Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar para el Sport Lisboa e Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio. Extiendo también mi agradecimiento a todos los profesionales del Benfica Campus, cuyo profesionalismo, dedicación y competencia fueron ejemplares», comienza diciendo eltécnico portugués en su carta de despedida.

«A los jugadores con quienes tuve el placer de trabajar, les dejo mi sincero agradecimiento y mis mejores deseos para que alcancen el mayor éxito personal y profesional. Me llevo conmigo la convicción de que, más allá de un instante, creamos un vínculo duradero: mi jugador algún día, mi jugador para siempre», concluye José Mourinho, ya desde Madrid.

Mourinho se marcha al Real Madrid tras su paso fugaz por el Benfica

José Mourinho, de 63 años, firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica hasta 2027, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionasen si quieren seguir juntos.

Sin embargo, ambos siguieron vinculados tras ese periodo, por lo que el Real Madrid ha tenido que pagar su cláusula de rescisión. Mourinho volvió a Portugal para sustituir al destituido Bruno Lage y terminó la temporada invicto en la Liga Portugal, aunque en tercer lugar y sin haber ganado ningún título.

Fue su segunda etapa en el club lisboeta, donde comenzó su carrera como entrenador principal en el año 2000, pero las desavenencias con la directiva de las ‘águilas’ de entonces limitaron su paso por el club a solo once partidos. José Mourinho iniciará ahora una segunda etapa en el Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, período en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.