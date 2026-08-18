Luka Modric eleva al Milan a la altura del Real Madrid: «Cuando vienes aquí, lo entiendes…»

Luka Modric sabe perfectamente lo que significa jugar en equipos históricos. El mediocentro se convirtió en una leyenda en el Real Madrid y tenía la puerta abierta en equipos de otras ligas que le ofrecían más dinero. Sin embargo, tomó la decisión de ir al Milan. En una entrevista para los canales oficiales del club, explica la responsabilidad que supone para él: «He jugado en el club más grande del mundo, el Real Madrid, pero mi sensación es que el Milan está al mismo nivel».

El conjunto italiano marcó una era en Europa, aunque lleva varios años sufriendo para destacar a nivel nacional. Pese a ello, el croata indica que vestir la camiseta rossonera es especial: «Cuando la gente habla del Milan, lo hace de forma diferente a como lo hace con otros clubes. Cuando vienes aquí, lo entiendes. He tenido la sensación de llevar aquí años».

Lejos de ser una crítica al Real Madrid, al que reconoce textualmente como el club más grande del mundo. Modric ha demostrado que la opción de competir en una de las cinco grandes ligas siendo veterano tiene otros beneficios: «Esto me impulsa a dar aún más. Este es el lugar donde quiero estar y por eso estoy aquí. He vuelto con el mismo objetivo que el primer día, ganar. Tenemos que ser humildes, trabajar duro y estar unidos».

El croata sigue compitiendo al máximo nivel pese a sus 40 años. En ese sentido, el jugador detalla que prefiere analizar su situación antes de tomar cualquier decisión: «Durante la temporada podría haber firmado la renovación del contrato, incluso en diciembre, pero primero quería escuchar a mi cuerpo y ver si todavía tenía las mismas ganas y pasión por el fútbol».

Modric quiere más

El futbolista ya lo ha ganado todo con el Real Madrid, pero su ambición sigue intacta. El centrocampista señala que es muy competitivo y no le importan los comentarios: «Lo hablé con mi familia y decidí quedarme. Todo el mundo habla de mi edad y algunos jugadores tienen la mitad de mis años, pero yo no pienso en ello. Me hacen sentir más joven y me animan a competir con ellos».