Modric renueva una temporada más con el Milan

Incombustible, eterno, infinito, inmortal… Luka Modric es todo esto y más. El futbolista croata ha renovado una temporada más con el Milan, certificando su continuidad en el equipo hasta junio de 2027. Después de abandonar el Real Madrid y ofrecer un enorme rendimiento en las filas del conjunto rossonero, el acuerdo entre las dos partes ha sido total. Habrá una segunda campaña de Modric en San Siro, como mínimo. Porque a sus 40 años se niega a retirarsae y, la verdad, es que ha dejado claro que tiene nivel para seguir en la élite.

El Milan ha anunciado su continuidad en un comunicado. «Luka Modrić ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2027», señalan. «El AC Milan se complace en anunciar que Luka Modrić ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. Figura clave en el mediocampo rossonero desde su llegada, Luka ha aportado su experiencia y calidad al equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con humildad y gran pasión. Uno de los mejores y más emblemáticos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su trayectoria con la camiseta rossonera —con la que disputó 37 partidos y marcó 2 goles la temporada pasada— con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos», detalla el comunicado del club.