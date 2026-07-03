El emotivo abrazo entre Cristiano y Modric que es historia del fútbol: «Espero que no se retire»

Cristiano Ronaldo y Luka Modric fueron protagonistas en el dramático partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se saldó con victoria de Portugal ante Croacia en un partido que se resolvió en la prórroga. Las dos leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial se fundieron en un emotivo abrazo a la conclusión del partido. El portugués habló en zona mixta a la conclusión del choque y dejó claro que espera que el croata siga jugando al fútbol y no se retire.

Portugal venció a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido que se resolvió en la prórroga gracias a un gol de Gonçalo Ramos. Antes, Perisic había adelantado a los croatas y después Cristiano había empatado de penalti, marcando su primer gol en una eliminatoria de un campeonato del mundo. Ya sí el astro portugués sobre el terreno de juego, el nuevo delantero del Milan marcó en el 105 y en el último segundo se anuló un gol a Gvardiol que habría mandado el partido a los penaltis.

El Portugal-Croacia disputado en Toronto tuvo a dos grandes protagonistas: Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Las dos leyendas del Real Madrid se presentaban ante el que podría ser su último partido en un campeonato del mundo y, finalmente, fue el croata el que dice adiós al presente torneo e incluso a su trayectoria profesional. El centrocampista ha terminado contrato con el Milan este verano y en las últimas semanas se ha especulado con una posible retirada después del torneo que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

El abrazo entre Cristiano y Modric

Cristiano Ronaldo y Luka Modric protagonizaron una de las imágenes del partido, del Mundial y hasta la historia del fútbol después de fundirse en un emotivo abrazo a la conclusión del partido. Ambos tuvieron una pequeña conversación después de un partido épico y una carrera de vino y rosas en la que formaron parte del Real Madrid de las tres Champions League seguidas de Zinedine Zidane.

Fue muy bonito, viejo amigo ❤️ Cristiano Ronaldo, Luka Modric y un abrazo para la eternidad ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P2ixO2s8ma — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

A la conclusión del partido, Cristiano Ronaldo se pasó por la zona mixta para tirarle un par de elogios a Luka Modric. «Es una leyenda del fútbol, he jugado muchos años con él en el Real Madrid, le deseo lo mejor y espero que pueda seguir jugando», afirmó el luso en declaraciones que recoge el diario AS. Cuestionado sobre el abrazo, dijo que: «Sí, me despedí de él. Sigue siendo una leyenda del fútbol; ​​tenemos casi la misma edad. Le tengo mucho respeto a Modric por lo que sigue haciendo en el fútbol».