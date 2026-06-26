Georgina revela el ritual nocturno de Cristiano Ronaldo: “Siempre termina el día así para descansar mejor”

Disciplina, recuperación y constancia. Estos son algunos de los pilares que han acompañado a Cristiano Ronaldo durante toda su carrera deportiva. A sus 41 años, el delantero portugués continúa cuidando cada detalle de su preparación física y mantiene una rutina diaria marcada por el entrenamiento, la alimentación y los momentos de recuperación. Entre todos sus hábitos hay uno que destaca especialmente: su sesión de natación antes de dormir. Según reveló Georgina Rodríguez, esta actividad se ha convertido en un ritual imprescindible para el futbolista, ya que le ayuda a relajar el cuerpo después de una jornada intensa.

«Antes de dormir, siempre termina el día con una sesión de natación, porque cree que es el mejor preámbulo para un buen descanso»

Para Ronaldo, la natación no es simplemente otro entrenamiento. Es un momento de recuperación física y mental. Después de horas de esfuerzo, gimnasio y preparación deportiva, el agua se convierte en el lugar donde libera tensión y prepara su cuerpo para el descanso. Este hábito refleja una de las grandes características del portugués: su obsesión por cuidar todos los detalles que pueden influir en su rendimiento. Para él, dormir bien y recuperar correctamente forman parte del entrenamiento.

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La rutina de Cristiano comienza mucho antes que la de la mayoría. Georgina explicó que el futbolista mantiene un horario muy estricto: «Cristiano se despierta a las 6:00 puntual. Lo primero que hace es hidratarse bien porque cree que un nuevo día sólo puede empezar con un cuerpo fuerte y saludable». La hidratación y la activación física forman parte de sus primeros pasos del día. Después realiza ejercicio temprano y reserva tiempo para descansar antes de continuar con su exigente planificación.

Otro de los puntos clave de la rutina de Ronaldo es la alimentación. Según contó Georgina, su desayuno habitual incluye huevos, fruta y queso. Una combinación sencilla, pero enfocada en aportar energía y nutrientes. El futbolista entiende que la alimentación es una parte fundamental del rendimiento, especialmente después de tantos años compitiendo al máximo nivel.

Después del desayuno llega una de las partes más exigentes de su día: el entrenamiento de fuerza. Cristiano vuelve al gimnasio y realiza sesiones de aproximadamente dos horas levantando pesas, un trabajo destinado a mantener su potencia, resistencia y condición física. Su método se basa en una idea clara: el talento necesita acompañarse de sacrificio diario.

Aunque gran parte de su jornada está dedicada al deporte, Ronaldo también reserva tiempo para su vida personal. Por la tarde, según Georgina, disfruta de momentos con su familia y amigos, algo que considera importante para mantener el equilibrio. Porque detrás del atleta existe también una rutina basada en la organización y el bienestar personal. Cuando llega la noche, Cristiano vuelve al agua. La natación se convierte en el último hábito antes de dormir, una costumbre que simboliza su manera de entender la preparación deportiva: entrenar, recuperar y repetir.