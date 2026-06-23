Ni Bugatti ni Ferrari: Cristiano Ronaldo sorprende con un exclusivo coche de 1,32 millones inspirado en el Al Nassr

Cuando se habla de Cristiano Ronaldo, es imposible pensar únicamente en fútbol. El portugués, considerado una de las mayores estrellas deportivas de todos los tiempos, también posee una de las colecciones de coches más impresionantes del planeta. Ahora, el delantero del Al Nassr ha vuelto a captar la atención tras sumar a su garaje una auténtica pieza de colección valorada en 1,32 millones de euros. La nueva joya de CR7 es un Mercedes-AMG G63 Cabriolet personalizado, una edición extremadamente limitada de la que solo existen 20 unidades en todo el mundo. Su exclusividad y nivel de personalización lo convierten en uno de los vehículos más codiciados y raros del mercado actual.

Un homenaje sobre ruedas al Al Nassr

Lo primero que llama la atención es su espectacular diseño. El vehículo luce una combinación de colores azul y amarillo, inspirada directamente en el Al Nassr, el club saudí donde actualmente juega Ronaldo. El SUV también incorpora placas personalizadas con las siglas CR7, acabados únicos y elementos creados específicamente para el futbolista portugués. Cada rincón del coche refleja la identidad y la imagen de una de las figuras más influyentes del deporte mundial.

Además, se trata de un modelo muy diferente al tradicional Clase G. Cuenta con una capota descapotable de techo blando, una característica poco habitual en un todoterreno de este tamaño, así como puertas traseras de apertura inversa que aportan un toque aún más exclusivo.

Potencia digna de una superestrella

Bajo el capó se encuentra un impresionante motor V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de desarrollar 577 caballos de potencia. El conjunto se completa con una transmisión automática de nueve velocidades y un avanzado sistema de tracción total. El resultado es una combinación perfecta de lujo, rendimiento y exclusividad, diseñada para quienes buscan algo que va mucho más allá de un simple automóvil.

Un garaje valorado en más de 25 millones de euros

La nueva adquisición se suma a una colección que ya es considerada una de las más espectaculares entre los deportistas de élite. Se estima que el valor total de los coches de Cristiano Ronaldo supera los 25 millones de euros. Entre sus vehículos más famosos destacan el Bugatti Centodieci, valorado en más de 9 millones de euros, además de modelos exclusivos como el Bugatti Chiron, el Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, varios Ferrari, Lamborghini, McLaren y Rolls-Royce.

De hecho, el nuevo Mercedes-AMG G63 Cabriolet comparte con el Bugatti Centodieci una característica que los convierte en objetos de deseo para coleccionistas de todo el mundo: su extrema rareza. Mientras que del Centodieci se fabricaron únicamente diez unidades, de este exclusivo todoterreno sólo existen veinte ejemplares.