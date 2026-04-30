Cristiano Ronaldo repite su famoso ‘Tengo cinco Champions’ que hizo al Atlético en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo no pierde el hambre de ganar títulos. A sus 41 años, el delantero portugués sigue su camino para ganar la liga de Arabia Saudí con el Al Nassr. Venció con gol incluido al Al Ahli (2-0) y mantuvo firme a su equipo para seguir en el liderato respecto al Al Hilal. Una actuación en la que aprovechó las provocaciones de la afición rival para responder a pie de campo haciendo un gesto conocido.

Después de un partido apretadísimo que Cristiano desatascó con un cabezazo a pase de Joao Félix en la recta final del partido, el luso dio a su equipo tres puntos para sumar 79, ocho por encima del segundo a falta de cinco jornadas por disputarse. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando el delantero fue a zona mixta para analizar el partido. La afición del Al Ahli le pitó y le hicieron el gesto de las dos Champions asiáticas, título que no ha podido ganar el portugués desde que aterrizó en Arabia.

Aun así, Cristiano Ronaldo respondió de forma contundente: «Yo tengo cinco Champions», respondió haciendo el gesto con los cinco dedos de su mano, lo que provocó más silbidos en contra del jugador del Al Nassr. Una reacción que ya hizo en febrero de 2019 contra el Atlético de Madrid. En aquel entonces jugaba con la Juventus de Turín y disputaba unos octavos de Champions ante los de Simeone. Cristiano perdió 2-0 en el Metropolitano, donde aún se recuerda aquel gesto del Cholo agarrándose los genitales mirando a la grada.

A la salida del estadio rojiblanco, el luso hizo exactamente el mismo gesto. «Cinco Champions tengo yo. El Atlético, cero». Semanas después, Cristiano Ronaldo dio él solo la vuelta a la eliminatoria marcando un hat-trick al Atlético y clasificando así a la Juventus a los cuartos de final.

🚨🚨🎙️| Cristiano Ronaldo’s reply to Al Ahli fans that were telling him they have 2 Asian Champions League trophies: “I have 𝐅𝐈𝐕𝐄 UEFA Champions League trophies.” pic.twitter.com/IUpqTPUw9A — CentreGoals. (@centregoals) April 29, 2026

Cristiano Ronaldo se impulsa para los 1.000…y el Mundial

Con esta diana, Cristiano Ronaldo suma 970 goles en su carrera profesional. Aún le restan cinco jornadas de liga y la final de Copa ante el Gamba Osaka. Dos títulos para hacer historia con el Al Nassr, pero también con la mente puesta en la carrera de los 1.000 goles.

Una vez concluya la temporada, Cristiano viajará a Estados Unidos con su último intento de ganar el Mundial con Portugal. Hasta entonces, el delantero afina puntería con 27 goles en 32 partidos. Números no afiliados a un futbolista de 41 años que, lejos de pensar en su retirada, solo piensa en seguir agrandando su leyenda.