Cristiano Ronaldo ya está en modo Mundial: suma y sigue y se acerca al sueño de los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo ya está en modo Mundial y sigue acercándose a los 1.000 goles en toda su carrera. El ex del Real Madrid volvió a marcar en la goleada del Al Nassr (0-4) contra el Al Wasl en la Liga de Campeones de Asia y sumó su gol número 969 en toda su carrera. Suma 26 goles en 30 partidos disputados esta temporada y ya está a 31 tantos de alcanzar la cifra que se ha marcado como objetivo antes de su retirada.

Sin hacer mucho ruido, Cristiano Ronaldo sigue sumando goles en Arabia Saudí, camino de una retirada placentera con 1.000 goles dentro de la mochila. El ex del Real Madrid volvió a marcar en la victoria del Al Nassr ante el Al Wasl y se apuntó 969 goles a lo largo de su carrera. La estrella lusa anotó de penalti el primer gol en la goleada de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia 2. Ahora, buscarán el pase a la final ante el ganador del duelo que enfrentará a Al Ahli Doha y el Al Hussein.

Cristiano ya está en modo Mundial

Cristiano ya está preparado para el Mundial. El jugador luso anotó el domingo el gol número 26 de la temporada en los 30 partidos que ha disputado hasta la fecha. Cristiano está en racha y ya suma 969 goles en toda su carrera, quedándose a sólo 31 de los 1.000 que se ha fijado como objetivo antes de poner punto y final a una carrera de vino y rosas. A sus 41 años recién cumplidos el pasado mes de febrero, todo hace indicar que seguirá una temporada más en el fútbol de Arabia Saudí.

Antes de ello, Cristiano Ronaldo afrontará el gran y más importante reto de su carrera antes de colgar las botas: el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En la pasada Liga de las Naciones ya se comprobó que el delantero sigue ofreciendo fiabilidad en la máxima élite y por ello no hay duda de que será titular en el próximo campeonato del mundo, su gran cuenta pendiente para ser catalogado como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Portugal es una de las grandes favoritas al título y está encuadrada en el grupo K, en el que se enfrentará a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y cerrará la fase contra Colombia. Ahí estará un Cristiano Ronaldo que, tras dos tragos amargos en Qatar y la pasada Eurocopa de Alemania, liderará como capitán a la selección de Roberto Martínez. Y es que en sus ocho últimos partidos con el cuadro luso ha marcado ocho goles, llegando a los 143 goles en 226 partidos con la selección.