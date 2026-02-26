Cristiano Ronaldo compra el 25% del UD Almería y se convierte en copropietario del club

Cristiano Ronaldo ha dado un nuevo paso en el mundo del fútbol, y no en lo que respecta a su trayectoria como deportista. Mientras sigue jugando en activo con el Al Nassr, el astro portugués ha confirmado una nueva estrategia empresarial y ha comprado el 25 % de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informa esta compañía en un comunicado.

«Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de segunda división UD Almería, lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones», señala la nota. La inversión, de la que no han trascendido los términos económicos, se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para «consolidar y gestionar» las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.

Según el comunicado, la operación refleja el «compromiso a largo plazo» de Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional y representa un «hito relevante» en su carrera como deportista, empresario e inversor. Así valoró Cristiano Ronaldo ser nuevo accionista del Almería: «He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. El Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club».

El presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se mostró «muy contento» de que Cristiano Ronaldo haya elegido el club andaluz para invertir, destacando que el portugués «conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia».