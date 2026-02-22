Donald Trump pide el fichaje de Cristiano Ronaldo: «Te necesitamos en América»

Donald Trump es un fiel seguidor de Cristiano Ronaldo. El presidente de Estados Unidos está convencido de que la llegada del portugués a la MLS sería un éxito mundial para revivir el duelo con Leo Messi y catapultar a la competición a lo que maravilló al mundo la pasada década. Por ello, Trump movió ficha y salió en redes sociales para pedir abiertamente su fichaje lo antes posible.

Desde hace meses la relación entre ambos es muy cercana. Hace un par de meses, Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca aprovechando la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Fue entonces cuando Trump ya le lanzaba guiños sobre su deseo de poder verle de cerca: «Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así», expresó en el brindis de aquella cena después de que le entregase una camiseta de la selección portuguesa con la firma del futbolista.

Incluso en su habitación presidencial tiene una foto de ambos juntos como muestra de su gran amistad. Desde entonces mantiene el contacto y Trump ha hecho presión para que abandone Arabia Saudí: «Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido», expresó Trump a través de sus redes sociales antes de que apareciera un vídeo hecho con Inteligencia Artificial (IA) de ambos jugando al fútbol.

Cristiano Ronaldo también ha confesado alguna vez su admiración por Donald Trump: «Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo», afirmó.

Cristiano Ronaldo, tregua en Arabia Saudí

El portugués puso fin la semana pasada a la huelga de no jugar con el Al Nassr después de mantenerse fuera al considerar que estaban adulterando la competición a favor del Al Hilal, su rival directo. El fichaje de Karim Benzema fue la gota que colmó el vaso y desapareció dos partidos con su equipo a la espera de que la liga moviese ficha para que su estrella volviese al césped.

Finalmente, hace unos días reapareció y este sábado marcó un doblete al Al Hazen para demostrar que sigue estando en plena forma. Con sus dos nuevos goles, Cristiano sigue haciendo historia en el camino hacia la consecución de su gol 1.000 y superó los 500 goles después de cumplir los 30 años.

Una goleada que permitió al Al Nassr situarse como nuevo líder de la Liga de Arabia Saudí tras el inesperado empate (1-1) del Al Hilal. Si Cristiano Ronaldo, que cumple su cuarta campaña en el campeonato saudí, llevó a su equipo a la primera plaza de la tabla, no pudo, por contra, arrebatar el liderato de la clasificación de máximos goleadores al delantero inglés del Al Ahli, Ivan Toney, que encabeza la tabla con 23 dianas.

Tres más de las que suma Cristiano Ronaldo, que se perdió dos jornadas por el pulso que entabló con la Saudi Pro League al entender que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudicaba a su club y que le llevó a no jugar los partidos con el Al Riyah y el Al Ittihad. Una protesta a la que Cristiano puso fin la semana pasada en la que regresó a los campos con un gol ante el Al Fateh al que sumar las dos dianas que anotó este sábado y que permiten al atacante portugués alcanzar los 964 tantos y situarse a tan sólo 36 de la mítica cifra de los 1.000.

De hecho, Cristiano aseguró después del partido su deseo de continuar jugando en Arabia Saudí: «Pertenezco a Arabia Saudí y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar». Palabras que alejan a Trump de su deseo de llevarle a Estados Unidos.