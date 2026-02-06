La liga saudí ha dicho basta tras el enfado de Cristiano Ronaldo. El enfrentamiento entre ambas partes vive su momento más caliente. Después de que el futbolista portugués se negara a jugar los partidos con el Al Nassr como protesta por la gestión del PIF –el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita que controla a los cuatro grandes del país– la Saudi Pro League ha estallado y le ha respondido mediante un duro comunicado.

La decisión del PIF de sacar a Karim Benzema del Al Ittihad para llevarle al Al-Hilal ha mosqueado mucho a Cristiano, que considera que dicho fichaje adultera la competición porque están potenciando a un rival directo. El astro luso se siente perjudicado a la hora de pelear por títulos y considera que se está favoreciendo a un equipo concreto. Por eso, el 7 ha tomado la decisión de ponerse en huelga para provocar un cambio en el fútbol saudí.

Pero la liga de Arabia le ha contestado en un duro comunicado en el que resalta que «ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club». «La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística», comienza diciendo el comunicado.

Respecto a las contrataciones, la liga saudí señala que «las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga».

«Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar», asegura en el comunicado recogido por la BBC. Y acto seguido le deja un recado al futbolista: «Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club».

«Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados», explica la liga en su carta.

«La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto. El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados», concluye el comunicado.