Cristiano Ronaldo cumple 41 años: los retos que alimentan su ambición para no retirarse

Cristiano Ronaldo ha cumplido este año 41 años y su hambre sigue estando intacta. Pese a que ya no figura en el estrellato de Europa que reinó la década pasada, el portugués está gozando de sus últimos años de carrera con la misma ilusión de siempre. Eso le permite seguir teniendo obsesiones para seguir demostrando que la edad es solo un número con trabajo y esfuerzo, y más con la motivación que hay en el horizonte.

Aunque ya no tiene nada que demostrar al mundo, Cristiano Ronaldo quiere cerrar su carrera en lo más alto. En un fútbol moderno en el que los jóvenes llenan las portadas, el luso da guerra cuando se juegan los títulos, aún sigue dando guerra como un veterano. La prueba estuvo el verano pasado cuando venció a una España, vigente campeona de la Eurocopa, en la final de la Liga de Naciones. Un trono que también se reconoció en los Globe Soccer Awards cuando le dieron el premio al ‘Mejor jugador de Oriente Medio’. Sin embargo, dos décadas y media después, Cristiano sigue teniendo retos por delante.

La carrera de los 1.000 goles

Desde hace tiempo persigue batir una cifra que nadie ha alcanzado en la historia del fútbol. Dueño del récord del futbolista con más goles (961), Cristiano Ronaldo tiene obsesión en cada partido: seguir sumando para alcanzar la cifra de los 1.000. A priori, la edad parece que se le echa encima, pero el rendimiento dice otra: 18 dianas en 22 partidos esta temporada. Números que escenifican que el camino no está largo como muchos piensan.

Compaginando los partidos con el Al Nassr en Arabia Saudí y con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo mantiene la doble vertiente para seguir sumando por mucho: «Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones», confesó en la gala de los Globe Soccer.

El Mundial con una Portugal ilusionante

En lo que respecta a lo colectivo, Cristiano Ronaldo solo le queda la Copa del Mundo en sus vitrinas. Máximo jugador, máximo goleador, dos Nations League, una Eurocopa…y este verano disputará su sexto Mundial. Desde 2006 lo ha estado intentando sin éxito y, después de que la Argentina de Leo Messi lo lograse en Catar, el delantero quiere levantarlo en Estados Unidos el próximo 19 de julio.

Motivos tiene para creer. La selección de Roberto Martínez atraviesa el mejor momento desde hace tiempo con un grupo de futbolistas de élite: Nuno Mendes, Vitinha, Bernardo Silva, Rafael Leao…equipo que parte como una de las grandes favoritas. Una oportunidad que, aunque a Cristiano no le llega en su edad óptima, será su última bala del sueño que tantas veces se le ha escapado.

La ‘guerra’ con Arabia Saudí de Cristiano Ronaldo

No todos son retos bonitos para Cristiano Ronaldo. En Arabia Saudí aún no ha ganado ningún título y está en plena pelea con el Al Hilal. Sin embargo, las últimas decisiones de la liga han hecho que termine por plantarse en huelga. El reciente fichaje de Karim Benzema ha hecho que se ponga el foco en PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), donde el portugués considera que no hay un reparto equitativo entre todos los clubes.

La diferencia de refuerzos en el mercado invernal fue abismal y eso considera que afecta de cara a la segunda parte de la temporada. Ambos son primero y segundo en Liga con un punto de diferencia (47 frente a 46). Decidió no jugar ante el Al Riyadh y es duda que lo haga también este viernes ante el Al Ittihad. Aun le queda contrato con el Al Nassr hasta 2027 y no se sabe qué hará llegada esa fecha, pero Cristiano piensa en el presente y los retos que tiene este año, que no son pocos.