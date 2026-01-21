Un joven portugués prende fuego a la estatua de Cristiano Ronaldo en Madeira

Escándalo en Portugal. Un individuo ha prendido fuego a la estatua dedicada a Cristiano Ronaldo situada en las inmediaciones del Museo CR7, en Funchal, capital de Madeira (Portugal). El suceso fue grabado por el propio autor y difundido posteriormente en redes sociales. El hombre, que utiliza el nombre de usuario zaino.tcc.filipe, compartió el vídeo en su cuenta de Instagram, donde se le observa quemando la figura mientras lanza un mensaje amenazante que atribuye a una supuesta advertencia divina. Durante la grabación, su rostro aparece pixelado.

La escultura afectada es una réplica de la estatua del futbolista portugués, instalada frente al museo desde 2016, año en que fue reubicada tras sufrir actos vandálicos previos. El Museo CR7, inaugurado en 2013, es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y alberga trofeos, camisetas y otros objetos destacados de la carrera del delantero, actualmente jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Fuentes de la policía de Madeira confirmaron que el responsable ya ha sido identificado, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención. Según indicaron, no se trataría de una persona desconocida para las autoridades, ya que habría estado implicada en incidentes similares con anterioridad. En su perfil personal, el autor se define como artista de freestyle, un estilo de baile que precisamente hace justo después de prender fuego la estatua. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar las responsabilidades penales y evaluar los daños causados a la obra.