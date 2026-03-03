Okdiario capta el avance de las obras del Camp Nou: muy lejos de estar acabado

El nuevo Camp Nou sigue su curso después de altos y bajos con las obras. Estas continúan y hasta 2028, seguramente, no estará completamente acabado. Este martes, desde las 21:00 horas en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el estadio del Barcelona volverá a presentar una imagen de estadio por hacer con 45.000 espectadores. Hay mucho trabajo por delante.

Y es que las obras del Camp Nou han dado mucho para hablar. Este martes, en la previa de la semifinal de la Copa del Rey, OKDIARIO ha podido captar en primera persona el estado del nuevo estadio azulgrana. El estadio está bastante de lejos de ser acabado. Los obreros continúan trabajando a contrarreloj para poder terminar las obras en el plazo establecido, pero la sensación es de que todavía le queda bastante.

Esta noche el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Aunque por dentro está bastante aseado para que los 45.000 espectadores puedan animar al equipo, por fuera no da la impresión de ser un estadio en el que se vaya a jugar una semifinal de Copa del Rey.

Está todo en obras, los trabajadores entrando y saliendo a escasas horas de que arranque el partido, las entradas son un caos. Una de las puertas tiene puesta una valla con pegatinas de los números 18 y 19, que representan las puertas 18 y 19 del estadio. Otra de las entradas está abierta, pero han puesto una valla de obras para impedir que la gente acceda por ahí mientras no haya partido.

Dos años más de travesía

Un Camp Nou que hasta finales del año 2027, o seguramente 2028, no estará terminado con la colocación de la cubierta del estadio. El próximo objetivo del Barcelona ahora es poder jugar con unos 60.000-65.000 espectadores. Aspecto que se espera pueda conseguirse el próximo 15 de marzo contra el Sevilla, el mismo día de las elecciones. Hasta los poco más de 100.000 espectadores finales queda un mundo en este Camp Nou.

Un Barcelona que regresó a jugar en el Camp Nou el pasado 22 de noviembre de 2025, cuando se esperaba que lo hiciese un año antes, en noviembre de 2024. Igual ocurre con el final de estas obras. Todo se ha retrasado en un año con una polémica constante en torno a la constructora turca.