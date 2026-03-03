La confesión del chef José Andrés que pone los pelos de punta a medio mundo: «Un Armagedón alimentario»

El chef asturiano José Andrés ha vuelto advierte del riesgo de una crisis global sin precedentes. En una entrevista reciente en el podcast «Where Everybody Knows Your Name», presentado por Ted Danson y Woody Harrelson, expresó su preocupación por la falta de planificación estratégica en materia alimentaria por parte de los Gobiernos. «Me preocupa mucho que un día nos despertemos y haya un Armagedón alimentario», afirmó.

«Imagina que un día nos levantamos y no hay suficiente comida en el planeta Tierra para alimentar a todo el mundo. Esto puede que ocurra. La tormenta perfecta podría estar ocurriendo y nuestros líderes no se están dando cuenta porque no están dándole la importancia suficiente a la comida», comentó. Asimismo, citó una de las frases más célebres del filósofo francés Brillat-Savarin: «El futuro de las naciones dependerá de cómo se alimenten a sí mismas».

El chef José Andrés alerta sobre un posible ‘Armagedón alimentario’

Nacido en España y afincado en Estados Unidos, José Andrés ha desarrollado una carrera internacional con múltiples restaurantes y proyectos culinarios. En 2010 fundó la ONG World Central Kitchen una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada al abastecimiento de comidas en todo el mundo después de desastres naturales. La revista Time lo define como «un icono culinario, conocido por su labor innovadora y refinada».

«Mis padres eran enfermeros. No teníamos niñera en casa. Mi padre trabajaba de noche y mi madre de día. A veces el hospital era el lugar donde nos intercambiaban antes de ir a casa. Desde muy joven vi cómo funcionaba un hospital, y siempre vi a esas personas cuidando incluso más allá de su deber. Cuando terminaba su turno, hacían algo más porque alguien necesitaba ayuda: leer un libro a un niño o acompañar a una persona mayor a caminar un poco. Esos momentos de empatía que nadie ve están por todas partes. Eso es lo que realmente mantiene unido al mundo».

En noviembre de 2010, recibió la Orden de las Artes y las Letras de España y en mayo de 2011 fue galardonado por la Fundación James Beard con el «Outstanding Chef Award». En 2015 el Gobierno de España le concedió la Medalla al Mérito Turístico a la Internacionalización y en 2016 fue galardonado con la National Humanities Medal. En 2020 fue recibió el Premio de Solidaridad y Repercusión Internacional del Club Internacional de Prensa y en 2021 fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor al frente de la ONG World Central Kitchen.

«Empecé como voluntario en una cocina comunitaria en Washington D. C., donde se recuperaba comida que iba a desperdiciarse para alimentar a personas sin hogar y formar a personas que venían de la calle para que aprendieran un oficio. Esa experiencia me enseñó que la filantropía no debe ser solo sobre el que da, sino sobre la liberación del que recibe. Cuando ocurrió Haití, fui allí no solo para ayudar, sino para aprender cómo podemos crear sistemas de distribución en emergencias».

Las advertencias del chef se enmarcan en un contexto internacional marcado por el aumento de los precios de los alimentos, las interrupciones en las cadenas de suministro y los efectos del cambio climático sobre las cosechas. En este escenario, la seguridad alimentaria no depende únicamente de la cantidad de alimentos producidos, sino también de su distribución, acceso y aprovechamiento.

«Estoy muy preocupado por la posibilidad de un armagedón alimentario, porque puede llegar el día en que no haya suficiente comida. Si no tomamos la alimentación como prioridad, tendremos un gran problema. El mundo necesita creatividad, cooperación y responsabilidad para enfrentar los desafíos alimentarios y climáticos».

Futuro de la alimentación y la agricultura

El crecimiento demográfico continúa impulsando la demanda de alimentos y modificando las preferencias nutricionales de la población. Sin embargo, la pobreza persistente, la desigualdad y el desempleo limitan el acceso a los alimentos y dificultan el cumplimiento de los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición.

Al mismo tiempo, la producción agrícola enfrenta restricciones derivadas de la creciente escasez y la pérdida de calidad de los recursos de tierra y agua, así como de inversiones insuficientes en agricultura sostenible. Además, el cambio climático impacta cada vez más en los rendimientos y en los medios de vida rurales.

Aunque muchos países y regiones ya han asumido compromisos para avanzar hacia sistemas alimentarios y agrícolas más sostenibles, alcanzar todas las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstas en la Agenda 2030 requerirá esfuerzos adicionales y coordinados.

Será necesario afrontar las crecientes desigualdades, contribuir al mantenimiento de la paz, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar prácticas agrícolas que agoten los recursos naturales, detalla el informe «El futuro de la alimentación y la agricultura V-ías alternativas hacia el 2050» de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.