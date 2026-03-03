El dilema de Griezmann con el Atlético pasa por Barcelona

Del partido del Metropolitano al del Camp Nou -los correspondientes a la ida y vuelta de semifinales- han sucedido tres semanas en las que el guion ha pasado de una goleada rojiblanca al intento azulgrana de emularla. Y por el camino, Griezmann y su futuro se han montado en una montaña rusa de la que todavía no se han bajado. Su vínculo contractual con el Atlético -hasta 2027- posee una cláusula por la que puede salir libre del club cuando lo estime oportuno.

Lo que convierte la decisión en un asunto estrictamente personal. Orlando City, de la MLS que tanto seduce al futbolista, le pretende. Poder ganar un título con el Atlético seduce. Griezmann deberá resolver la dicotomía porque una opción invalida la otra. El mercado de fichajes en Estados Unidos finaliza el 26 de marzo y no se abre otra ventana hasta mediados de julio. Todo ello con Orlando presionando para que cruce el charco de inmediato.

Ahí se planta Griezmann, en la encrucijada al cubo después de sus dos anteriores reflexiones con el Barcelona de por medio y corto cinematográfico -el video con el que anunció su decisión- incluido. El primero para seguir en el Atlético, el segundo para marchar y después terminar regresando. De Orlando y Griezmann se ha hablado por los cuatro costados. Alemany, director deportivo al uso del Atlético, se cerró en banda.

«Es especulación. Tiene dos temporadas más». Y Simeone, máximo valedor de Griezmann. «Tiene que elegir lo que considera mejor y lo que quiera porque se lo merece. Sucede que ahora la situación ha cambiado respecto al inicio de curso, tanto para el jugador como para el club rojiblanco. Ahora se está a un partido de poder pelear por un título y Griezmann ha pasado de revulsivo desde el banquillo y ver los toros desde la barrera a torearlos.

Barcelona, punto de inflexión para Griezmann y el Atlético

Es, a sus casi 35 primaveras, el 12º jugador más utilizado por Simeone. El jugador todavía no tiene tomada la decisión, de hecho, lo que ocurra en Barcelona tiene bastante incidencia. Lograr el pase a la final de Copa supondría un espaldarazo parar quedarse hasta final de temporada. Sería, parece mentira por sus récords, su primer título importante como rojiblanco.

Pues fichó en 2015, después de la Liga de 2014, y la de 2021 le pilló en el Barcelona. Superar el cruce continental ante el Tottenham cargaría todavía más los argumentos para continuar. Griezmann, aficionado confeso a todo lo estadounidense -NFL, NBA, MLB…-, terminará jugando en el país norteamericano. Lo único que está por dirimirse es si lo hará a mitad de temporada, con dos títulos en juego y el Atlético muy vivo, o al finalizar el curso.

El Orlando, en cualquier caso, tendría que aligerar plantilla, pues el cupo de jugadores designated players -cuya nómina escapa del tope salarial- la tienen completa. Que el Atlético sobreviva a Barcelona y alcance la final de Copa complicaría la salida del francés que no debe ser por la puerta de atrás. Al menos no debería por la magnitud de su influencia en la historia colchonera. La afición rojiblanca lo tiene claro. La última y nos vamos, Griezmann.