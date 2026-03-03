El Barcelona presiona al Ayuntamiento y consigue la grada animación del Camp Nou contra el Atlético

El Camp Nou será una caldera para la vuelta de Copa del Rey ante el Atlético. Desde el fatídico 0-4 en el Metropolitano, el FC Barcelona ha creído en la remontada lanzando varios mensajes de optimismo para alentar a la afición. Es por ello que, a falta de pocas horas de que empiece el partido, el club catalán ha confirmado que habrá 750 espectadores más apoyando a los de Hansi Flick.

La razón se debe a que las presiones al ayuntamiento surgieron efecto y llegaron a un acuerdo para recibir el visto bueno de los Mossos d’Esquadra este lunes por la noche. El objetivo era recuperar la grada animación, apoyo fundamental del equipo en partidos de esta clase donde se necesita una remontada milagrosa. Es por ello que serán ubicados en la famosa grada Gol 1957, concretamente, en el córner inferior entre Tribuna y Gol Sud. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan conseguido la famosa licencia 1C por la que llevan peleando los últimos meses.

Aún no tiene el permiso para concentrar 62.000 espectadores ya que consideran que aún no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para ampliar el aforo del Camp Nou. Es decir, lo que ha conseguido el Barcelona es un favor provisional y especial para el partido ante el Atlético. Una gran noticia para que la afición apriete para soñar con cuatro goles necesarios para soñar con el pase a la final.

El comunicado del FC Barcelona

El FC Barcelona informa que, tal como se comunicó oportunamente, después de varias semanas de diálogo con los antiguos grupos integrantes de la antigua EDA (Espacio de Animación), se ha alcanzado un acuerdo para habilitar una zona del estadio para que los integrantes de estos grupos puedan llevar a cabo una actividad de animación coordinada con motivo del partido de mañana.

Esta zona estará formada por 750 miembros de los diferentes grupos y se ubicará en el lateral del Gol Sur en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se celebrará mañana a las 21 horas. Con esta iniciativa y con la unión y el apoyo de todos y todas las barcelonistas, impulsaremos al equipo con la máxima fuerza para lograr la remontada.