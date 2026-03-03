Cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por TV en directo los partidos de la jornada 29 de la Premier League desde España

Mientras que en España habrá Copa del Rey, la Premier League vivirá su jornada 29 entre semana, por lo que todos los amantes del deporte rey van a poder seguir vibrando con un calendario inglés que está al rojo vivo, tanto por arriba con el Arsenal y Manchester City luchando por el título como por abajo, donde el West Ham sigue en su pelea por lograr la salvación.

Everton – Burnley

La jornada 29 de la Premier League comienza este martes 3 de marzo con un buen partido a las 20:30 horas en el que se verán las caras el Everton y el Burnley. Los de Liverpool están en la mitad de la tabla y aspiran aún a meterse en competiciones europeas, aunque no será nada fácil. Por su parte, el cuadro visitante está en los puestos de descenso y también tiene muy complicado salir de la zona roja de la clasificación. Este partido se podrá ver por TV en directo desde España a través de los canales de Dazn.

Bournemouth – Brentford

A la misma hora, a las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, de este martes 3 de marzo también se podrá ver por televisión y en vivo online por Dazn este Bournemouth – Brentford de la jornada 29 de la Premier League. Los pupilos de Andoni Iraola arrancan esta fecha en la décima posición y son conscientes de que con una victoria casi estarían salvados virtualmente, pero este choque no será nada sencillo para ellos, ya que el Brentford está por encima y todavía están en la lucha para estar en competiciones europeas la próxima campaña.

Leeds – Sunderland

Este martes 3 de marzo a las 20:30 horas (horario peninsular) habrá otro emocionante encuentro entre dos históricos del fútbol inglés. Leeds y Sunderland se ven las caras en esta jornada 29 de la Premier League y lo cierto es que ninguno atraviesa un buen momento y están luchando para lograr la permanencia lo antes posible, por lo que la emoción estará asegurada y se podrá seguir en directo desde España por Dazn.

Wolverhampton – Liverpool

Para cerrar el martes 3 de marzo en esta jornada 29 de la Premier League habrá otro partidazo. El Wolverhampton – Liverpool arrancará a las 21:15 horas con la clara intención de los lobos de sumar su tercera victoria de la temporada, aunque son conscientes de que muy bien lo tendrán que hacer para salvarse. Por su parte, los reds están luchando por meterse en la Champions League y es por ello que intentarán pelear para imponerse al farolillo rojo de la clasificación en este partido que se podrá ver por Dazn en directo por TV.

Brighton – Arsenal

El miércoles 4 de marzo llegará el turno al líder de la Premier League, ya que el Arsenal visitará el campo del Brighton en un choque que arrancará a las 20:30 horas y que se podrá ver en directo por Dazn. Los de Mikel Arteta son conscientes de que necesitan ganar para, como mínimo, seguir manteniendo la ventaja respecto a sus seguidores. Por su parte, las gaviotas están en la mitad de la tabla y su idea es dar la sorpresa para lograr la salvación virtual lo antes posible.

Manchester City – Nottingham Forest

A las 20:30 horas de este miércoles 4 de marzo también jugará su partido de la jornada 29 de la Premier League el segundo clasificado: el Manchester City. Los de Pep Guardiola reciben en el Etihad al Nottingham Forest en un duelo que se podrá ver por Dazn desde España y en el que los citizens están obligados ganar para no descolgarse de la lucha por el título. Por su parte, los dos veces campeones de Europa corren el riesgo de caer a los puestos de descenso si pierden y el West Ham gana en un derbi londinense.

Fulham – West Ham

Este miércoles 4 de marzo a las 20:30 horas habrá un derbi londinense muy emocionante en esta jornada 29 de la Premier League. Craven Cottage acoge este Fulham – West Ham en el que los locales están en una zona tranquila, pero los Hammers de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez están a dos puntos de salir de los puestos de descenso, por lo que este choque que será retransmitido por Dazn es crucial para ellos.

Aston Villa – Chelsea

La jornada 29 de la Premier League también tiene reservado para los amantes del fútbol inglés un partidazo este miércoles 4 de marzo a las 20:30 horas. El Aston Villa de Unai Emery recibe al Chelsea en este choque que se podrá ver en directo por Dazn. Los de Birmingham han ido bajando su rendimiento y ya han perdido la tercera plaza. Por su parte, los londinenses son conscientes de que este triunfo a domicilio les permitiría meterse de lleno en la lucha por los puestos de Champions League.

Newcastle – Manchester United

El último partido de este miércoles 4 de marzo arrancará a las 21:15 horas y se jugará en St. James Park. Sin duda será otro de los partidos más destacados de la jornada 29 de la Premier League, ya que dos clubes históricos como el Newcastle y el Manchester United se enfrentan. Las urracas, rival del Barcelona en la Champions, está en la zona baja de la tabla, mientras que los red devils consiguieron colocarse terceros el pasado fin de semana y buscan seguir con su gran racha desde la llegada de Michael Carrick. Este duelo se podrá ver por Dazn desde España.

Tottenham – Crystal Palace

La jornada 29 de la Premier League se cerrará este jueves 5 de marzo a las 21:00 horas con un nuevo derbi londinense. El Tottenham, próximo rival del Atlético de Madrid en la Champions, está coqueteando con los puestos de descenso y se verá las caras ante un Crystal Palace que está decimocuarto, por lo que para ambos es importantísimo lograr el triunfo en este choque que será emitido por TV por Dazn.