Convocatoria del Atlético contra el Barcelona: Simeone se lleva a todos, incluido a Barrios

El Atlético afronta este martes el partido más importante de la temporada hasta la fecha. Y por eso Simeone ha decidido llevarse a toda la plantilla a Barcelona. Pablo Barrios es la principal novedad de la convocatoria del Atlético para visitar el Camp Nou. El centrocampista español ha sido incluido en la lista para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, a pesar de que lleva un mes lesionado y todavía no se ha entrenado con el grupo.

Barrios vuelve a una lista de convocados de Diego Pablo Simeone un mes después de sufrir una lesión muscular en el muslo derecho en el duelo de cuartos de final de la Copa disputado a principios de febrero ante el Real Betis en La Cartuja (0-5). Pese a que el madrileño no ha completado ningún entrenamiento con el grupo, viaja a Barcelona junto a otros 24 jugadores rojiblancos en la búsqueda de llegar a la final copera 13 años después.

También vuelve a la convocatoria para el partido ante el Barça el argentino Nico González tras superar su lesión muscular que le ha tenido apartado del terreno de juego en las últimas semanas perdiéndose, entre otros partidos, los playoffs europeos frente al Brujas. De esta forma, el Cholo contará con todos sus jugadores para este partido, aunque todo apunta a que el 8 rojiblanco no tendrá minutos en la semifinal.

Así, la lista del Atlético está integrada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand y Julio Díaz; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Obed Vargas, Álex Baena y Nico González; y los delanteros Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Thiago Almada, Julián Álvarez y Ademola Lookman.