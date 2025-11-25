Todo lo que debes saber del Chelsea: quién es su dueño, su rivalidad con el Arsenal y en qué estadio juega

El Chelsea es uno de los clubes por excelencia de Europa. Miembro de los históricos ‘Big Six’ de Inglaterra, el club londinense tiene una trayectoria histórica tanto en la Premier League como la Champions. A pesar de que en la última década ha presentado momentos irregulares, Stamford Bridge ha vivido momentos que nunca olvidarán los ‘blues’.

Cuándo se creó el Chelsea

El Chelsea cuenta con más de un siglo jugando en Londres. Se fundó el 10 de marzo de 1905 en un pub llamado ‘The Rising Sun’, justo en frente de Stamford Bridge en el barrio de Fulham. Un club que nació de los hermanos empresarios Gus y Joseph Mears, que utilizaron el campo de atletismo construido en 1877 para hacer la sede del equipo de fútbol.

Empezó sus primeros años jugando en la Football League Second Division hasta lograr el ascenso a primera división en 1907, aunque las épocas de guerra y los resultados le impedían tener aún la regularidad de un grande. No llegó el primer título hasta 1955 bajo la dirección de Ted Drake, el hombre que modernizó el Chelsea

Quién tiene más títulos: Chelsea, Manchester United, Liverpool o Arsenal

Mirando los transatlánticos de Inglaterra, existe muchas diferencias en el número de títulos ganados a lo largo de la historia. El Chelsea curiosamente es el que menos tiene con un total de 36 con las dos Champions, dos Europa League, dos Supercopa de Europa y seis Premier League. Menos que el Arsenal, que suma 48 con trece Premier y 14 FA Cup; el Manchester United, que acumula 70 con tres Champions y 20 Premier; y el Liverpool con 72 títulos, de los cuales destacan 20 premier y seis Champions.

En qué estadio juega el Chelsea

El Chelsea juega en Stamford Bridge desde 1905, donde destaca su forma ovalada. Tan solo ha sufrido una remodelación en los últimos 25 años, donde solo se conserva el antiguo Shed Wall de la estructura original. En 1990, Shed End y Tribuna Norte se renovaron y pasaron a ser asientos exclusivos junto con la Este, inaugurada en 1974, mientras que la moderna Tribuna Oeste se completó en 2001.

La capacidad de Stamford Bridge actualmente es de 40.022 espectadores, habiéndose transformado por completo desde sus inicios como estadio de atletismo.

Quién es el dueño del Chelsea en 2025

En mayo de 2022, el Chelsea confirmó el consorcio de Todd Boehly, copropietario de Los Ángeles Dodgers de béisbol, compró el Chelsea y desde entonces es el dueño del club. Procedente de familia alemana y multimillonario estadounidense, recogió el testigo de Abramovich y con una fortuna de más de 4.000 millones de euros. Decidió comprar el club inglés a cambio de unos 5.000 millones de euros, siendo la compra más alto de un club en toda la historia.

Desde entonces, hizo una reestructuración en la que dejó de hacer grandes inversiones en fichajes, priorizando la reconstrucción desde abajo para forma runa buena base para volver a la élite después de unos años complicados en Londres.

Qué pasó con Roman Abramovich

Roman Abramovich tuvo un final complicado al frente de la dirección del Chelsea. En febrero de 2022 anunció su renuncia como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y las posibles sanciones a las que podría exponer la entidad londinense si sigue al frente de su gestión.

El propietario de los blues se vio afectado por las represalias que podían tomar los países de la OTAN y el Gobierno de Boris Johnson respecto a Rusia y sus oligarcas. Desde Inglaterra apuntaban a que el presidente del Chelsea no podría vivir ni solicitar la residencia en el país, debido a su proximidad con Vladímir Putin. Algo que ya se le impidió durante las tensiones surgidas entre ambos países en 2018. Entonces, siguió manejando el club desde la distancia. Sin embargo, acabó dando un paso al lado. Para evitar posibles penas sobre su persona, así como al propio club, decidió apartarse y dejar la administración a los fideicomisarios de la fundación benéfica de la entidad.

Cuántos socios tiene el Chelsea

A pesar de que no datos recientes del número de socios en 2025, el último registro indica que el Chelsea tenía hace siete años una cifra cercana a los 30.000 socios. Sin embargo, la explotación internacional y el crecimiento del club hace que se especule que el número sea aún mayor, incluso supere el doble.