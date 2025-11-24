Flick: «Jugar contra el Chelsea nos va a permitir demostrar lo buenos que somos»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Stamford Bridge en la previa de la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League. El Barcelona visita este martes al Chelsea desde las 21:00 tras la gran victoria contra el Athletic el pasado sábado en el regreso al Camp Nou.

«Uno nunca puede elegir cuándo es buen momento para un partido así porque cada partido es diferente. Estoy muy contento de jugar contra el Chelsea porque podemos mostrar lo buenos que somos. Es un buen test. El equipo está mejorando mucho en las últimas semanas. Frenkie vuelve, Marcus está de vuelta, Rafinha podrá jugar más minutos y espero que el fin de semana vuelva Pedri. Y, por supuesto, Joan Garcia está de vuelta. Y eso son buenas noticias. Siempre entrenamos centrados y con un nivel muy alto, pero hay que demostrarlo en el partido», dijo Flick en la previa del duelo.

El alemán no dejó de mostrar optimismo de cara al partido contra los londinenses. «Nuestro objetivo es clasificarnos entre los primeros ocho, pero sabemos que no es fácil, y el año pasado nos mostró que, incluso si no estás entre los ocho primeros, puedes ganar la Champions. Lo importante es dar nuestra mejor versión y jugar al máximo nivel, porque es la Champions. Jugar contra el Chelsea es fantástico. Tengo muy buenos recuerdos aquí y espero que mañana sea otro», aseveró.

El técnico desmintió que se haya enfadado con su cuerpo técnico por las lesiones que ha vivido el equipo al principio de temporada. «No leo mucho, pero esto de las lesiones que ha salido sí lo he leído. Lo que puedo decir es que no estoy enfadado con nuestro staff médico; tenemos un fantástico staff con mucha experiencia. Sobre Raphinha, en esta situación hemos cometido errores, todos los cometemos, pero es normal, es humano. Aun así, confiamos en todo el mundo de nuestro staff. El resto es ruido», explicó.

Flick no olvidó su cuota de pleitesía a Pep Guardiola, quien fue alabado por el técnico del Chelsea Enzo Maresca en la previa. «Sobre Pep, cuando veías a su Barcelona jugar, todo el mundo estaba enamorado de ese equipo. Todo el mundo miraba el estilo, cómo jugaba y cómo entrenaban. Cuando Guardiola fue a Alemania, no diría que le copiamos, pero sí que echamos un vistazo a cómo lo hacía, y dio a muchos entrenadores el camino correcto para entrenar o crear una filosofía. Siempre es distinto, porque no puedes copiarlo: es increíble, es el mejor entrenador, y Maresca está en lo cierto, muchos entrenadores siguieron ese camino», zanjó.