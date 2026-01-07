Los astrónomos no dan crédito: la NASA detecta un nuevo exoplaneta fuera de toda lógica

Una de las cosas que más maravilla a los científicos es el descubrimiento de nuevos planetas. Gracias al telescopio James Webb, los científicos de la NASA han observado un exoplaneta único.

El hallazgo ha sido publicado en The Astrophysical Journal Letters y la NASA ya se ha hecho eco de ello. Lo más sorprendente es que su composición atmosférica es única.

El exoplaneta no encaja con ninguno de los modelos actuales de formación planetaria. De hecho, no tiene un equivalente conocido entre los más de 6.000 catalogados hasta ahora.

La NASA descubre un exoplaneta con una atmósfera imposible

El objeto ha sido denominado PSR J2322-2650b, y tiene una masa similar a la de Júpiter, pero su atmósfera desafía a todo lo que sabían los científicos.

En lugar de los compuestos habituales detectados en planetas gigantes (como vapor de agua, metano o dióxido de carbono), los datos del telescopio Webb de la NASA han identificado una atmósfera dominada por helio y carbono molecular.

Este tipo de carbono es extremadamente raro en estas condiciones. A las temperaturas estimadas del planeta, que oscilan entre 640 grados Celsius en la cara nocturna y los 2.038 grados en la cara diurna, el carbono suele unirse rápidamente a otros elementos.

Además, la presencia dominante de moléculas como C₂ y C₃ demuestran la existencia de una atmósfera casi carente de oxígeno y nitrógeno, algo que no se ha observado en ningún otro planeta estudiado hasta la fecha.

Los investigadores también han señalado la posible existencia de nubes de hollín en las capas altas de la atmósfera y a la formación de estructuras de carbono sólido en el interior del planeta, lo que refuerza la idea de un entorno químico completamente fuera de lo común.

La NASA encuentra un exoplaneta en uno de los lugares más extremos del universo

PSR J2322-2650b no sólo es extraño por su composición, sino también por el lugar que ocupa. El planeta orbita un púlsar, una estrella de neutrones que gira rápidamente y emite radiación de alta energía.

En cuanto a la distancia, PSR J2322-2650b se encuentra a apenas 1 millón de millas de su estrella anfitriona, lo que equivale aproximadamente a 1,6 millones de kilómetros.

Para ponerlo en contexto, la Tierra está situada a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Esta cercanía extrema explica que el exoplaneta complete una órbita entera en solo 7,8 horas y esté sometido a fuerzas gravitatorias tan intensas que deforman su estructura de manera visible.

La ausencia de una estrella brillante convencional permite al Webb estudiar el planeta con un nivel de detalle excepcional, ya que el púlsar emite principalmente radiación que no interfiere con las observaciones infrarrojas.

Lo mejor de todo es que, con matices, este sistema encaja en lo que se conoce como viuda negra. Un tipo de sistema donde el púlsar acaba erosionando a su compañero. Sin embargo, en este caso, el objeto acompañante es oficialmente un exoplaneta y no una estrella, lo que lo convierte en un caso único.

Aun así, la investigación no puede darse por terminada, ya que los modelos clásicos no consiguen explicar su origen. No parece haberse formado como un planeta convencional, ni encaja con los escenarios habituales de los sistemas viuda negra.