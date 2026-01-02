Hallazgo impactante de la NASA: encuentran rocas de arcilla que probarían que Marte tuvo un clima tropical

Durante décadas, Marte ha sido sinónimo de un planeta frío, seco y hostil, pero ya se han producido varios descubrimientos que indicarían, que el planeta rojo tuvo un clima muy distinto en el pasado. El último hallazgo de la NASA va en esa dirección.

La clave ha sido el descubrimiento de unas rocas claras en la superficie de Marte, lo que podría indicar que nuestro vecino del Sistema Solar tuvo zonas húmedas y lluviosas comparables a regiones tropicales de la Tierra.

El estudio científico que ha analizado los datos de la NASA fue publicado el pasado 1 de diciembre en la revista científica Communications Earth & Environment, y sostiene que estas arcillas son una prueba directa de que Marte tuvo en algún momento grandes cantidades de agua.

Los datos de la NASA que podrían demostrar un clima tropical en Marte

La investigación se focalizó en el estudio a partir de datos recogidos por el rover Perseverance de la NASA. En especial, se centra en la identificación de caolinita, una arcilla rica en aluminio.

Este material fue detectado tras analizar unas rocas de color blanquecino que llamaron la atención de los científicos por su aspecto poco habitual en el paisaje marciano.

En la Tierra, la caolinita se forma casi exclusivamente en ambientes muy cálidos y húmedos, como selvas tropicales, donde las lluvias constantes durante millones de años eliminan otros minerales de las rocas originales.

Este es el detalle clave. En la actualidad Marte carece de agua líquida en la superficie y tiene temperaturas extremadamente bajas. Estas rocas podrían ser una prueba de que en el pasado el clima era muy distinto.

La NASA compara la superficie marciana con las rocas de la Tierra

Para confirmar el origen de estas rocas, los investigadores compararon la estructura de la caolinita marciana con muestras terrestres procedentes de Sudáfrica y San Diego.

El resultado fue claro: la composición y las características de las rocas eran sorprendentemente similares, lo que refuerza la idea de que se formaron bajo procesos geológicos parecidos.

Además de los datos recogidos por Perseverance, las imágenes por satélite también mostraron posibles grandes depósitos de caolinita en otras regiones de Marte.

No obstante, esas zonas aún no han sido exploradas directamente por ningún rover, por lo que las pequeñas rocas analizadas hasta ahora son la única evidencia directa sobre el terreno.

Esto no es una novedad, sino que coincide con la hipótesis de que Martes fue, en etapas tempranas de su historia, un planeta con ciclos activos de agua, lluvias frecuentes y ambientes potencialmente favorables para la vida.

Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte

La presencia de caolinita refuerza la idea de que Marte fue un oasis húmedo hace miles de millones de años. Los modelos actuales se dirigen a que el planeta perdió la mayor parte de su agua entre hace 3.000 y 4.000 millones de años.

Esto ocurrió cuando su campo magnético se debilitó y el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera. Aun así, los científicos creen que este proceso fue complejo y que no ocurrió de forma repentina.

Con este hallazgo se da un nuevo paso en la datación exacta. El estudio de estas arcillas antiguas puede ayudar a reconstruir cómo y cuándo Marte pasó de ser un planeta cálido y húmedo a un mundo árido.